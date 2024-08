Фотографијата од романтичната комедија моментално е најголемата шега на интернет

0 SHARES Сподели Твитни

Сигурно деновиве на социјалните мрежи сте го виделе вирусниот „грди“ вртелешки коњ, како што го нарекоа интернет корисниците, кои сега прават разни мемиња и шеги на сметка на неговата глава.X објави промо фотографија од романтичната комедија Живееме во време, која ќе почне да се прикажува во кината во ноември оваа година.Филмот ја следи љубовната приказна на Алмута (Флоренс Пуг) и Тобијас (Еднру Гарфилд) од нивната прва средба, заљубувањето, создавањето семејство и поминувањето низ здравствени проблеми и пресвртници во нивните кариери.Парот од романтичната комедија падна во втор планНа гореспоменатата фотографија се гледа парот на романтично вртелешко возење, но тие се засенети од главата на коњот што се гледа во долниот лев агол на фотографијата.Florence Pugh and Andrew Garfield in John Crowley’s ‘WE LIVE IN TIME’. 📷 pic.twitter.com/Z6SUp23sDC— Film Crave (@_filmcrave) August 13, 2024Корисниците на X се прашуваат дали ова е добар маркетиншки трик или само превид.Коњот не се појавува во трејлерот и нема никаква врска со темата на филмот, па неговото појавување на фотографијата привлече уште поголемо внимание и предизвика смеа.pic.twitter.com/A5kiJL18qo— Stephen Ford (@StephenSeanFord) August 14, 2024„Ова му требаше на светот“, „Сега сакам да го гледам овој филм“, „Убеден сум дека ова е маркетиншки трик, а искрено го постигнаа тоа што го сакаа“, беа само дел од коментарите.Florence Pugh and Andrew Garfield in John Crowley’s ‘WE LIVE IN TIME’. 📷 pic.twitter.com/Z6SUp23sDC— Film Crave (@_filmcrave) August 13, 2024Има многу постови на оваа тема, а секој од нив е смешен.pic.twitter.com/4C7pGOXHo9— HappyToast★ (@IamHappyToast) August 14, 2024Дури и постерите на некои познати филмови добија нов изглед. pic.twitter.com/LadbGbGv7Q— HappyToast★ (@IamHappyToast) August 14, 2024https://t.co/Ijqtzc6b6X pic.twitter.com/kpez3kvgxQ— battles (@B4TTL3S) August 14, 2024

Пронајдете не на следниве мрежи: