(Фото) Само Африка добива повеќе помош: ЕУ солидарноста на дело, два авиона од Шведска се вклучија во гаснењето на пожарите

Два авиона од Шведска денеска се вклучија во гаснењето на пожарите низ земјава. Авионите се дел од меѓународната помош обезбедена со ЕУ механизмот на цивилна заштита, а заедно со македонските „ертрактори“ денеска оперираа од Охридското Езеро.

Веста на социјалната мрежа Икс ја сподели шведската амбасадорка Ами Ларсон Џејн.

Откако Македонија повторно побара помош од Европската Унија за гаснење на пожарите кои цел месец беснеат низ цела држава, Германија и Шведска мобилизираа по два авиони од флотата на ЕУ кои се наменети за справување со пожарите, додека, пак, од Чешка, Словенија и Србија беше испратен по еден хеликоптер, соопшти денеска Европската комисија.

Еврокомесарот за справување со кризи Јанез Ленарчич изјави дека брзата реакција на Механизмот за цивилна заштита на Европската Унија е солидарност на ЕУ во пракса, заблагодарувајќи им се на сите земји членки кои испратија помош.

Доколку е потребно, повторно ќе се активира Механизмот за цивилна заштита на ЕУ за пожарите во земјава

Директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов, попладнево изјави дека има девет активни пожари на територијата на Македонија.

Еден од најтешките пожари е на Осоговските Планини, кој беснее на територијата на Општина Пробиштип, во атарот на селото Зеленград. Овој пожар се одвива на исклучително недостапен терен.

Тежок пожар има и во атарот на селата Тажево и Брезница, кон Јасен, кој се одвива неколку дена на тешко пристапен терен.

🇸🇪 planes arrived to 🇲🇰 today to assist in the wildfire response, under the #EU Civil Protection Mechanism. They have this afternoon worked with 🇲🇰 air tractors in the Ohrid Lake area. EU solidarity in action. @MSBse @eu_echo @AmbassadorEU @TimcoMucunski @SobranieRSM pic.twitter.com/bW5Ph0zwX2

— Ami Larsson Jain (@SweAmbassadorMK) August 2, 2024