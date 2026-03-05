Франција: Не им дозволуваме на САД да ги користат нашите бази на Блискиот Исток

0 SHARES Сподели Твитни

Откако во светските медиуми беа објавени извештаи за распоредување на американски сили во француските бази на Блискиот Исток, францускиот Генералштаб излезе да ги негира информациите.

Тие рекоа дека на Американците не им е дозволено да ги користат своите бази на Блискиот Исток, но дека можат делумно да полетуваат од базата Истрес што се наоѓа во Франција. Беше истакнато дека од таа база е дозволено полетување само на авиони за поддршка, но не и на борбени авиони.

„Ова е рутинска постапка во рамките на НАТО. Франција инсистираше овие средства на никаков начин да не учествуваат во операциите што Соединетите Американски Држави ги спроведуваат во Иран, туку исклучиво со цел да ја поддржат одбраната на нашите партнери во регионот“, изјави Генералштабот.

Соединетите Американски Држави наводно ѝ потврдиле на Франција дека ќе ја користат базата во согласност со нејзините упатства, односно дека нема да се користи за борбени авиони и напади врз Иран.

