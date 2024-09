Хаосот на Блискиот Исток го „разбуди“ и Јордан: Израел нема друга цел освен војни и убиства

0 SHARES Сподели Твитни

Арапските земји се „подготвени да ја гарантираат безбедноста на Израел“ доколку Израел ја прекине окупацијата и се формира палестинска држава, изјави јорданскиот министер за надворешни работи Ајман Сафади.„Сите ние во арапскиот свет овде сакаме мир во кој Израел живее во мир и безбедност, прифатен и нормализиран со сите арапски земји, во контекст на ставање крај на окупацијата, повлекување од арапските територии и овозможување воспоставување независна, суверена палестинска држава на границите од 4 јуни 1967 година со источен Ерусалим како главен град“, рече Сафади во петокот, непосредно по говорот на Бенјамин Нетанјаху.Тој реагираше на изјавата на премиерот на Израел Бенјамин Нетанјаху кој рече дека Израел е опкружен со оние кои сакаат да го уништат.„Тука сме, членови на Муслиманско-арапскиот комитет, овластени од 57 арапски и муслимански земји, и можам многу недвосмислено да ви кажам дека сите сме подготвени веднаш да ја гарантираме безбедноста на Израел во контекст на прекин на окупацијата и овозможување воспоставување на палестинска држава“, рече јорданскиот министер.🇯🇴 Jordans FM, Ayman Al Safdi, is not holding back.‘Israel is not a partner for peace – they are intent on death and destruction, and they have no end game.They have destroyed 30 years’ worth of effort to build peace.’Even the willing peace partners are losing patience with… pic.twitter.com/HxzeAtfLbn— Khalissee (@Kahlissee) September 29, 2024Тој додаде дека Нетанјаху ја создава оваа опасност бидејќи не сака решение со две држави.„Ако тој не сака решение за две држави, можете ли да ги прашате израелските власти која е нивната крајна цел – освен само војни и војни и војни? Дали тие имаат друга приказна освен „Ќе продолжам да војувам „Поминаа 30 години да се убедат луѓето дека мирот е можен, но оваа израелска влада го уби. Количината на дехуманизација, омраза, горчина, ќе бидат потребни генерации за да се надмине“, додаде Сафади.Според Сафади, Израел размислува само за „уништување на Газа, палење на Западниот брег, уништување на Либан“.„Немаме партнер за мир во Израел, има партнер за мир во арапскиот свет и затоа меѓународната заедница мора да дејствува.Израелската воена офанзива на Појасот Газа ја претвори областа во урнатини и уби најмалку 41.586 луѓе од 7 октомври. Војната се прошири во Либан, каде Израел уби околу 1.000 луѓе.

