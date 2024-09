Хаос во Либан по експлозијата на пејџерите: Уредите произведени во Будимпешта

Трилерот за тоа кој ги произвел пејџерите кои се претворија во експлозивни направи против членовите на Хезболах, доби нова димензија откако беше објавено соопштение од тајванската компанија за која се верува дека ги произведувала.

Според Gold Apollo, илјадниците пејџери кои експлодираа речиси истовремено во вторникот наутро, при што загинаа девет лица, а беа повредени повеќе од 2.750, биле произведени од компанијата со седиште во Унгарија.

Во истото соопштение се наведува дека пејџерите AR-924 се произведени од компанијата BAC Consulting KFT со седиште во Будимпешта, која добила лиценца од тајванската компанија за користење на брендот.

„Врз основа на постигнатиот договор, на BAC му дадовме лиценца за користење на брендот за продажба на производи во одредени области, но дизајнот и производството на производите се исклучиво во сопственост на BAC“, се вели во соопштението на Gold Apollo.

Во изјавите на претседателот на компанијата од Тајван Хсу Чинг Куан, договорот со унгарската компанија BAC е на сила последните три години.

„Оваа компанија соработуваше со нас и веќе продава неколку наши производи. Сакаа да направат и пејџери, па од мене побараа дозвола да го користат името на нашата компанија“, рече Хсу.

Меѓутоа, како што истакнува Асошиејтед прес, кога присутните новинари побарале повеќе детали за договорот со унгарската компанија, Хсу не само што не презентирал никаков документ, туку си заминал без дополнителни одговори.

Во Либан е вистински хаос бидејќи илјадници луѓе ги преплавија болниците со тешки повреди на екстремитетите од експлозиите на пејџерите. Во момент на паника, Хезболах уште еднаш им забрани на своите членови да користат мобилни телефони, со што целосно ја прекина комуникацијата меѓу членовите на оваа милитантна група.

Додека Хезболах ветува одмазда, се поголем број американски извори го посочуваат Израел како главен виновник зад нападот, кој го уништи моралот и ја дезорганизираше групата. Иако Израел официјално не го призна тоа, постојат одредени индикации дека тие стојат зад нападот. Имено, израелскиот министер за одбрана Јоав Галант во понеделникот вечерта се сретна со американскиот посредник во регионот Амос Хохштајн и јасно му стави до знаење дека времето за дипломатија со Хезболах е завршено и дека армијата ќе преземе акција. Неколку часа подоцна, околу пладне во вторник, комуникациската инфраструктура на организацијата беше нападната на начин невиден во глобални размери.

