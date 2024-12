Хаос во руската безбедносна служба: Шефот на ФСБ поднесе оставка поради убиството на генералот Кирилов (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Според информациите добиени од рускиот портал RBC.ru, генерал-полковник Николај Јуриев поднел оставка од позицијата началник на одделот за воено контраразузнавање на Руската служба за безбедност (ФСБ).Овој потег го привлече вниманието на јавноста и предизвика шпекулации за причините за неговото повлекување од оваа висока функција во ФСБ.Извори блиски до агенцијата потврдија дека Јурјев ја напуштил функцијата шеф на ФСБ, а указот за негово разрешување наводно бил потпишан во понеделникот на 16 декември.Еден од соговорниците на RBC изјави дека Јурјев решил да се повлече по своја волја. Сепак, воените и безбедносните експерти веруваат дека Јуриев можеби го платил цехот за неодамнешните убиства на високи руски воени функционери.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA— KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024

Имено, се шпекулира дека Јуриев бил разрешен поради убиството на началникот на единицата за радиолошка, хемиска и биолошка заштита на руските вооружени сили, генерал Игор Кирилов, како и ликвидација на еден од водечките руски експерти за ракета. технологија, Михаил Шацки.Овие настани предизвикаа загриженост во воените кругови, а рускиот лидер Владимир Путин и военото раководство веруваа дека Јуриев направил низа пропусти кои доведоа до овие ликвидации.Одделот за воено контраразузнавање на ФСБ има клучна улога во сузбивањето на активностите на странските разузнавачки агенции кон вооружените сили на Русија.Исто така, описот на работата на оваа агенција опфаќа собирање разузнавачки податоци за безбедносни закани, сузбивање на терористички и диверзантски активности на територијата на Русија, како и заштита на информации кои се државна тајна.Што се однесува до Сирија, оперативната група за воена контраразузнавање има задача да ја обезбеди безбедноста на базата на руските воздушни сили, која е од клучна важност за донесување одлуки за спроведување на специјални и воени операции во странство. Покрај тоа, ФСБ е задолжена за борба против организираниот криминал, корупцијата, илегалната трговија со оружје и дрога во редовите на армијата.По оставката на генералот Јурјев, еден од неговите заменици привремено ќе ги извршува должностите началник на контраразузнавачката служба додека не се најде неговиот постојан наследник.Оваа промена на врвот на ФСБ се очекува да предизвика понатамошна реорганизација во оваа клучна безбедносна агенција во Русија.



