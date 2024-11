Хаос на изборот за Мис: Се истепале натпреварувачките?

0 SHARES Сподели Твитни

Претставничката на Панама за Мис Универзум, Италија Мора, официјално се повлече од овогодинешниот избор по темелна евалуација од страна на дисциплинската комисија, која заклучи дека нејзиното повлекување од изборот е „најсоодветната процедура во сегашните околности“.„Дисциплинската комисија, задолжена за одржување на интегритетот и вредноста на натпреварот, спроведе целосен преглед на случајот и, врз основа на собраните и разгледани информации, заклучи дека повлекувањето е најсоодветниот начин на дејствување во сегашните околности“, пишува во соопштението објавено од организацијата во петокот, во кое се додава дека „одлуката е донесена со најголема почит за сите вклучени страни“. Организацијата, исто така, ја истакна важноста од одржување на доверливост и почит во текот на процесот. View this post on Instagram A post shared by Italy Mora 🦋 (@italy.mora)„Доверливоста е основен столб на секој дисциплински процес. Со заштита на чувствителните и лични податоци, ние не само што обезбедуваме правичност и еднаквост во нашите одлуки, туку и достоинство на сите вклучени“, додаваат тие и побарале да се почитува приватноста на Мис Панама за да се избегне непотребни шпекулации кои можат негативно да се одразат на сите инволвирани страни.Ја погоди Мис Доминиканска Република? На страниците и социјалните мрежи посветени на изборот се појавија гласини дека Мис Универзум Панама не ги почитувала правилата на натпреварот и дека се степала со својата цимерка од Доминиканската Република Селинеја Сантос Фриас. „Тие се скараа и Мис Панама ја удри Мис Доминиканска Република, која ѝ го возврати ударот. Откако Мис Панама удри прва, таа беше означена како агресор“, напишаа тие на Фејсбук страницата „Pageant Aficionado“, која има 467.000 следбеници. „Госпоѓица Панама го напушти хотелот со нејзиниот директор на националниот натпревар, не поради некој романтичен или сексуален контекст, туку затоа што не можеа да се справат со однесувањето на Мис Доминиканска Република кон неа. Тоа е за нивна безбедност и мир. Организацијата го искористи овој технички нешто како причина да се дисквалификува бидејќи на натпреварувачите не им е дозволено да го напуштат хотелот наводно лошо однесување?” пишува на страната. „Не ја напаѓајте затоа што не е лесно тоа низ што поминува“ Се најави и директорот на националното натпреварување на Панама, Сезар Анел Родригез. „Итали Мора е многу млада жена, направи грешка која организацијата Мис Универзум не може да ја дозволи, а организацијата утринава донесе одлука да ја повлече од натпреварот. Не сакам да давам детали за грешката што е направена , бидејќи имавме договор да ја заштитиме натпреварувачката и сè уште имаме почит кон неа, таа нема да биде симната од тронот и ќе го продолжи своето владеење, за жал, таа не може да продолжи на изборот за Мис Универзум, туку само да ги потсети сите дека го направила тоа тоа што е направено е направено“, рече тој.„Искрено барам од сите да ја почитуваат. Ве молам, не ја осудувајте, не ја напаѓајте бидејќи тоа низ што поминува не е лесно. Пред неа ќе има светла иднина бидејќи е млада и брилијантна“, додаде тој.За потсетување, изборот се одржува во Мексико, а новата кралица на Мис Универзум ќе биде крунисана на 16 ноември.

