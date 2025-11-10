Хит диетата го освои светот! Слабеете а не гладувате – важно е само да ги следите правилата (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Планот за оброци 25.05.2525 е дизајниран од Џули Капочиело, кој вклучува пет мали оброци дневно, секој со 25 г протеини и вкупно 25 г влакна дневно.

Во последниве години, видовме многу трендови, трендови поврзани со фитнесот и исхраната, а најновиот е планот за исхрана 25/5/25, кој стана вирален во последните неколку месеци. Фитнес тренерката Џули Капочиело дизајнираше план за исхрана кој охрабрува јадење пет помали оброци дневно, секој со 25 грама протеини и вкупно 25 грама влакна дневно, пишува The EveryGirl .

Џули го објави видеото на својот Инстаграм профил, каде што има повеќе од 290.000 следбеници, и започна тренд кој го привлече вниманието на љубителите на тежина

Што е методот 5/25/25?

Планот вклучува пет помали оброци во текот на денот со 25 грама протеини вклучени во секој оброк и вкупно 25 грама влакна дневно .

Џули напиша дека протеинот е градежен блок на мускулите, има најголем термички излез од храната и ни помага да се чувствуваме сити во текот на денот. Зборувајќи за влакната, таа објасни дека консумирањето 25 грама влакна дневно помага во варењето, го намалува надуеноста и ве прави да се чувствувате сити.

Јадењето пет оброци на ден е одлична опција за луѓе кои сакаат грицкање бидејќи помага да се спречи прејадување и ги одржува нивоата на шеќер во крвта и енергија во текот на денот.

Термичкиот ефект на храната, според нутриционистката Маитила Паштекар од Мумбаи, ја претставува количината на енергија што вашето тело ја троши за добивање храна, пишува Livemint .

– Колку повеќе енергија вашето тело троши на варење храна, толку повеќе придонесува за вашата потрошувачка на калории, создавајќи дефицит на калории – објаснува нутриционистот.

Јадењето 25 грама протеини во секој од вашите пет оброци на ден значи вкупно 125 грама протеини дневно.

– Внесувањето дури и на 125 грама протеини дневно е можно само за оние со брз метаболизам. Кога го контролирате внесот на протеини и влакна, полесно е да ги намалите калориите отколку да ги согорите – вели нутриционистот.

Оваа диета е посоодветна за мажи.

Нутриционистот верува дека мажите би имале поголема корист од оваа диета бидејќи имаат побрз метаболизам во споредба со жените. Исто така, би била поефикасна кај дебелите луѓе.

– Во споредба со другите диети, методот 5/25/25 е добар пристап за луѓето со прекумерна тежина да следат поздрав начин на исхрана, но не би рекла дека е безгрешен метод за слабеење. Секогаш е препорачливо да се разберат предностите и недостатоците и како трендот ќе влијае на телото на долг рок пред да се проба нешто ново, објасни таа.

Во својот пост, Џули даде груб план за оброци за еден ден. Тие вклучуваат протеини како јајца, сланина од мисирка, салата од стек, путер од јаткасти плодови, пилешко, протеински шејкови и грав. Исто така, се поттикнува консумирањето зеленчук, кој е одличен извор на влакна и сложени јаглехидрати кои се лесно сварливи. Методот не изгледа рестриктивен бидејќи вклучува и храна како банани, тост и печен компир.

Секако, нејзината објава содржи и предупредување: „Запомнете, нутритивните потреби на секого изгледаат малку поинаку, затоа користете го ова како водич и почетна точка, а не како совршен план за оброци за вас!“

Според нутриционист, квалитетот на протеините што ги консумирате додека следите диета е важен.

Многу експерти се согласија дека ова би можело да биде одличен начин за слабеење, бидејќи исхраната богата со протеини и влакна ја имитира кето диетата.

Телото ќе се адаптира на губењето на тежината со текот на времето, но ова ќе биде субјективно за секоја личност. А просечната личност која вежба само за да остане во форма треба да го распредели внесот на протеини според својата возраст, тежина, висина и индивидуални потреби.

