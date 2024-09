Холивудска актерка се омажи за дизајнерка: Прво добија ќерка, па направија тајна свадба 

0 SHARES Сподели Твитни

Тие го кажаа судбоносното „да“ на Сардинија и маѓепсаа со романтична церемонија.Актерката Ребел Вилсон се омажи за својата партнерка Рамона Агрума, како што објави магазинот People. Тие двајца организираа романтична прослава на Сардинија, а Италија ја избраа поради нејзината посебна важност за нив.Нивниот прв заеднички одмор бил во оваа земја, а на тоа место сакале и нивната свадба .Ребел пред венчавката објавила заедничка фотографија, а интересно е што се забрзало бидејќи сакала што побрзо да се омажи за својот избраник. View this post on Instagram A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)Да потсетиме, двете ја објавија врската во 2022 година, а една година подоцна се верија.На венчавката тие носеа идентични модели на фустани. Прво беа венчаници, а подоцна се пресоблекуваа.Ребел беше во темно виолетова тоалета, додека Рамона избра светло сина нијанса. Макси моделите со набори и ниско деколте ја заокружија целата церемонија која беше само за најтесниот круг на луѓе.Фотографиите можете да ги погледнете на овој линк.На крајот на 2022 година, двајцата добија ќерка преку сурогат мајка, за што Ребел ги информираше сите на социјалните мрежи.

