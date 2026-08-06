Хрватски градоначалник и синовите се скарале со возач, удирале по колата во која имало и бебе

Хрватската полиција уапси градоначалник кој е осомничен дека со своите синови нападнал автомобил во кој се наоѓале 31-годишен маж и бебе, објави „Јутарњи лист“.

Инцидентот се случил вчера, а градоначалникот на општината Свети Иван Жабно, Ненад Бошњак, и неговите синови, се обвинети дека го нарушиле јавниот ред и мир со викање и со удирање по возилото.

„Вчера, 4 август, во попладневните часови во Свети Иван Жабно, тројца мажи на возраст од 58, 27 и од 23 години, поради претходни меѓусебни несогласувања, му пришле на запрен автомобил во кој се наоѓале 31-годишен маж и дете и удирале по возилото“, се наведува во соопштението.

Истражителите се сомневаат дека 58-годишниот Бошњак за време на инцидентот му упатувал и смртни закани на возачот.

„Поради сомнение за сторено кривично дело ‘закана’, против осомничениот е поднесен посебен извештај до надлежното државно обвинителство, а тој е предаден на притворскиот надзорник“, се додава во соопштението.

На сите тројца мажи им е забрането да му се приближуваат и да контактираат со 31-годишниот маж.

Полицијата привремено им го одзела оружјето на Бошњак и на 27-годишниот син.

Надлежните ја продолжуваат истрагата за случајот.