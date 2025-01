Хутите повторно го нападнаа Израел! Сирените пиштат, експресно реагираше израелската армија (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската армија утринава соопшти дека пресретнала ракета истрелана од Јемен, чие лансирање предизвика предупредувачки сирени на северот на Израел.– По сирените што неодамна се огласија во Талмеи Елазар (на северот на Израел), ракета лансирана од Јемен е пресретната пред да влезе на територијата на Израел – наведува армијата во порака објавена на социјалната мрежа Телеграм.Израелската армија во петокот објави дека пресретнала проектил и беспилотно летало, исто така од Јемен, за два напади извршени од јеменските бунтовници Хути, кои се поддржани од Иран.Хутите извршија неколку ракетни и беспилотни напади врз Израел од почетокот на војната во Газа, предизвикани од напад на израелска територија од страна на палестинското исламистичко движење Хамас на 7 октомври 2023 година, тврдејќи дека дејствуваат во знак на солидарност со Палестинците.Јеменските бунтовници минатата недела соопштија дека лансирале две ракети, едната на меѓународниот аеродром Бен Гурион, во близина на Тел Авив, а другата на електрана јужно од Ерусалим.

YEMEN – ISRAEL ATTACKS 🇵🇸🇾🇪🇮🇱Yemen’s Houthi AnsarAllah group has claimed another rocket attack on Israel, targeting a power plant in Haifa amid an escalation over Tel Aviv’s genocidal war on the Gaza Strip.According to reports the Israeli army confirmed that its air defence… pic.twitter.com/NCP4CdLzKZ— 5Pillars (@5Pillarsuk) January 5, 2025

Израел подоцна соопшти дека одговорил на „повторените напади“ на бунтовниците со извршување на неколку напади врз Јемен.Покрај тоа, Хутите целат бродови поврзани со Израел, САД и Велика Британија кои пловат во Црвеното Море и Аденскиот Залив.Министерството за здравство на Појасот Газа, под контрола на Хамас, денеска соопшти дека во последните 24 часа биле убиени 88 Палестинци, со што бројот на загинати во областа достигна 45.805 од почетокот на војната.

🎥 (Vídeo: fragmentos de míssil balístico Houthi caindo no céu de Israel após interceptação.)🚀 MÍSSIL BALÍSTICO DISPARADO PELOS HOUTHIS CONTRA O CENTRO DE ISRAEL – 00:20.. Interceptador disparado da área de Rishon/Holon… Grandes explosões sobre Samaria e o centro de Israel… pic.twitter.com/zu2ceBd2v0— 🇧🇷🇧🇷 *PATRIOTA* 🇧🇷🇧🇷🇮🇱 (@JJorgefre) January 5, 2025

Министерството соопшти дека 109.064 лица се повредени во Појасот Газа од почетокот на војната, која беше предизвикана од нападот на Хамас на израелска територија на 7 октомври 2023 година. Како одговор, Израел започна разорна воена кампања на опколената палестинска територија.



