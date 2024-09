Цела вечер се забавувала и “лумпувала” со Роналдињо, дури подоцна дознала дека тој е еден од најдобрите фудбалери на сите времиња (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Роналдињо беше познат како магионичар со топката, момче на кое децата му се восхитуваа и кој ги натера да ја изберат најважната споредна работа на светот. Некои работи не се сменија ниту до денешен ден и покрај тоа што долго време не го гледаме Бразилецот на теренот.Зад него е „интересен“ период во кој бил дури и во затвор поради нелегално преминување на границата, а тој не би бил тоа што е доколку не се доведува во врска со многу девојки. Овој пат приказната е невообичаена.Имено, на крајот на 2023 година, Роналдињо се појавил во ноќен клуб во Мајами и таму го придружуваше извесна Хеда Јохансен. Немаше да има ништо чудно во тоа таа да знаеше кој е со неа.– Кога ќе седите и разговарате со овој случаен лик цела ноќ и ќе испадне дека тој е најдобриот фудбалер на светот – напиша Хеда во својата објава на TikTok, додавајќи дека Бразилецот сакал да се слика со неа затоа што и рекол дека е најубавата жена што тој некогаш ја видел.Видеото стана вирално на социјалните мрежи, а Хеда преку него стекна уште поголема популарност. Таа сега има над 2.000.000 следбеници на TikTok. @johansenhedda He wanted to take a picture with me bc he said i was the most beautiful woman he ever seen😂😂 ♬ original sound – Hedda Johansen

