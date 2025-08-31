Четири знаци дека повеќе не сте приоритет за вашиот сопруг

0 SHARES Сподели Твитни

Во здрав брак, двајцата партнери вложуваат труд и покажуваат дека нивната врска им е важна. Но, понекогаш однесувањето на сопругот може да се промени и да открие дека неговото внимание повеќе не е насочено кон врската. Постојат знаци што укажуваат дека неговата сопруга повеќе не е приоритет за него, вели советничката за врски Елизабет Стоун. Еве неколку знаци што таа конкретно ги истакна.Тој престана да се обидува да биде околу тебе„На почетокот, тој правеше сè за да ве направи среќни, но со текот на времето, стана посебичен и се повлече. Повеќе не покажува дека се грижи на ситници, а исто така станува и емоционално дистанциран. Порано носеше мали подароци или покажуваше загриженост, но сега престана да го прави тоа. Кога мажот ќе го изгуби интересот, тој исто така ќе се повлече емоционално“, објаснува советникот за YourTango.Зборува за врската со безнадежен и негативен тонНаместо да бара решенија и да сака да ги поправи работите, тој почнува да зборува со резигниран и безнадежен тон. ,,Можеби дури и ќе каже работи како: „Веќе не сум среќен“ или „Дали ова воопшто вреди?“, што покажува дека се сомнева во иднината на врската“, истакнува Стоун. Наместо тон на љубопитност, љубов и почит, тој добива тон на жалба.„Ова се знаци дека тој повеќе не ве сака и се обидува да одлучи дали да ја поправи врската или да го прекине животот што го споделивте“, додава советникот.Различно ги решава конфликтитеКога љубовта исчезнува, исчезнува и волјата за решавање на несогласувањата. Стоун забележува: „Наместо да бараат компромис заедно, тој може целосно да ги напушти дискусиите или да започне ненадејни и бесмислени караници за да избегне интимност и да најде време за себе.“Тој почнува да се однесува кон тебе со непочитувањеНаместо топлина, се појавуваат груби и потценувачки коментари. ,,Тој може да ве споредува со други жени или парови, да критикува ситници што некогаш му се допаѓале или да дава навредливи забелешки што подоцна ги негира. Станува јасно дека гласот на одобрување е заменет со глас на незадоволство“, тврди советникот.Значи, ако ги забележиме овие знаци, тоа јасно укажува дека врската повеќе не е меѓу неговите приоритети.

Пронајдете не на следниве мрежи: