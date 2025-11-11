Чизми што траат со години: 3 начини како да знаете дека ќе бидат долготрајни и издржливи

0 SHARES Сподели Твитни

За да ги направите вашите чизми да траат со години и да бидат удобни, обрнете внимание на три клучни фактори.

Кога избирате чизми за есен и зима, важно е да го земете предвид не само стилот, туку и квалитетот.

Зашиени, а не залепени ѓонови

Квалитетните чизми имаат ѓонови кои се зашиени, а не само залепени. Ова значи дека се поотпорни на влага и подолготрајни, бидејќи лепилото може да ослабне со текот на времето.

Стабилност и гумен ѓон

Изберете подебел, релјефен гумен ѓон кој обезбедува добро држење на лизгави површини. Ова е клучно за безбедност и удобност при секојдневните прошетки.

Природни материјали и квалитетна подлога

Кожата или еко-кожата дишат подобро и траат подолго од синтетичките материјали, додека текстилните или флис подлогите нудат дополнителна удобност и топлина, особено во постудените денови.

Со овие совети, вашите чизми дефинитивно ќе ве придружуваат во текот на целата сезона.

Пронајдете не на следниве мрежи: