Швајнштајгер го прослави својот прв роденден без Ана Ивановиќ: Децата оставија порака на тортата, а коментарите се урнебесни

Познатиот поранешен германски фудбалер, Бастијан Швајнштајгер , сега веќе поранешен српски зет, го прослави својот 41-ви роденден по разделбата со Ана Ивановиќ. Овој пат во сосема поинаква атмосфера, бидејќи во минатото српско-германската двојка често споделуваше пораки по повод најубавите денови преку социјалните мрежи.Тоа не беше случај. Наместо честитката од Ана , Швајнштајгер доби само торта од децата со посебна посвета, а онаа на Ивановиќ не беше спомената никаде. Имаше само една реченица:– Среќен роденден на најдобриот таткоБастијан и Ана имаат три деца заедно – Лука, кој има седум години, потоа Леон , кој наполни шест години, и Тео , кој се роди пред две години. View this post on Instagram A post shared by Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger)Германскиот фудбалер им се заблагодари на сите свои следбеници за нивните желби за роденден и на англиски и на германски јазик, но не сите му испратија толку убави пораки на Бастијан.Имаше и коментари од корисници од нашето говорно подрачје, па првиот коментар беше „најдобар татко, малку морген, така да се каже“, и некаква надеж за помирување на Ана и Бастијан – „Би сакал Басти и Ана да се помират. Тие беа идеален пар за мене“, рече друг корисник.Некои додадоа дека тој не е „најдобриот“, туку „најлошиот“ татко, а многумина го обвинуваат што многу брзо почнал повторно да се забавува откако раскина со Ана Ивановиќ.

