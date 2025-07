Шефот на украинската разузнавачка служба: Околу 40% од руската муниција доаѓа од Северна Кореја

0 SHARES Сподели Твитни

Северна Кореја во моментов снабдува дури 40% од руската муниција за војната во Украина, додека партнерството меѓу Пјонгјанг и Москва се продлабочува, според шефот на украинската воена разузнавачка служба, Кирил Буданов.Режимот на Ким Џонг-ун, исто така, ѝ испраќа на Русија друго оружје, вклучувајќи балистички ракети и артилериски системи, рече Буданов во интервју за „Блумберг њуз“. За возврат, Русија ѝ обезбедува на Северна Кореја пари и технологија, што помага во ублажување на меѓународната изолација на Пјонгјанг.„Тоа е добро оружје“, рече Буданов, кој 60% од загубите во воените разузнавачки единици во изминатите три месеци ги припиша на артилериските напади произведени во Северна Кореја. „Северна Кореја има огромни резерви и производството продолжува без престан“.Договор за сеопфатно стратешко партнерство меѓу Ким Џонг-ун и Владимир ПутинРусија ги зајакна воените врски со Северна Кореја откако претседателот Владимир Путин го потпиша Договорот за сеопфатно стратешко партнерство со Ким во јуни минатата година, што е негова прва посета на Пјонгјанг по 24 години.Северна Кореја испрати илјадници војници да ѝ помогнат на Москва да ги потисне украинските сили од територијата што ја зазедоа во рускиот Курски регион. Ким вети безусловна поддршка за Русија во војната, а западните разузнавачки служби проценуваат дека Пјонгјанг испратил милиони артилериски гранати до војската на Путин.„Ставот на Трамп е конзистентен“Неколку високи руски функционери ја посетија Северна Кореја. Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров денес треба да започне тридневна посета на Пјонгјанг, додека главниот советник за безбедност на Путин, Сергеј Шојгу, ја посети Северна Кореја во јуни по трет пат за три месеци.Американскиот претседател Доналд Трамп во вторник нареди продолжување на испораките на оружје за Украина, вклучувајќи ги и виталните системи за воздушна одбрана, откако испораките беа неочекувано прекинати минатата недела. Тој го обвини Путин дека „убил премногу луѓе“ и рече дека руските одговори на повиците на САД за прекин на огнот се „глупости“.Буданов рече дека поддршката на САД за Украина ќе продолжи „во блиска иднина“ и дека Вашингтон би можел да испрати дополнителни противвоздушни системи. „Ставот на Трамп е конзистентен, тој не треба да се оценува според медиумските карактеризации“, рече Буданов. „Како шеф на специјалните служби, знам повеќе работи“.Иако украинскиот претседател Володимир Зеленски се согласи со повиците на САД за безусловно примирје, Путин во телефонски разговор со Трамп минатата недела рече дека Русија „нема да се повлече“ од своите воени цели, според соопштението на Кремљ.„Дали е реален прекинот на огнот пред крајот на оваа година? Да.“Буданов рече дека прекин на огнот мора да се постигне што е можно поскоро и многу пред крајот на оваа година. „Дали е реално? Да. Дали е тешко? Не“, рече тој.„Потребни се најмалку три страни – Украина, Русија и САД. И ние ќе дојдеме до таа позиција.“Руските напади на фронтот во Украина повторно се забрзаа во четвртата година од војната. Руските сили влегоа во североисточниот украински регион Суми, кој граничи со Русија, минатиот месец во обид да создадат тампон зона.

Russia’s summer offensive in Ukraine is the bloodiest yet. Satellite data shows heavy strikes in Kherson, a major assault on Sumy, and brutal battles around Pokrovsk and Kostiantynivka. The Economist estimates suggest over 31,000 Russian soldiers have been killed since May 1. pic.twitter.com/cgSlTtFAWX— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2025

Тие направија мал напредок во делумно окупираниот регион Донецк на исток и во јужниот регион Запорожје. Руската армија, исто така, се обидува да премине во централниот регион Дњепропетровск, во непосредна близина на Донецк.„Не е реално Русија да го окупира целиот регион Донецк до крајот на годината", рече Буданов. Руските сили „имаат политичка цел да објават дека влегле" во регионот Дњепропетровск и добиле задача да постават уште една тампон зона длабока до 10 километри, рече тој.Една од најпопуларните јавни личности во УкраинаОблечен во црна воена униформа, 39-годишниот Буданов стекна репутација за планирање смели операции против руските сили – и лично учество во нив, според „Блумберг њуз". Тој се приклучил на воената разузнавачка служба на Украина во 2007 година, се борел на истокот од земјата откако Русија го поттикна сепаратистичкиот конфликт во 2014 година и учествувал во операции во окупираниот Крим.Буданов беше ранет три пати во борбите. Тој беше и цел на обид за труење за кој украинското разузнавање соопшти дека бил оркестриран од Кремљ, додека неговата сопруга Маријана преживеа труење во ноември за кое некои официјални лица ја обвинија Русија.Шефот на воената разузнавачка служба стана една од најпопуларните јавни личности во Украина, меѓу трите најдоверливи функционери според анкетите. Според анкетата на „Рејтинг груп" од 4-5 јули, 56% од Украинците му веруваат, во споредба со 67% за Зеленски и 73% за поранешниот врховен воен командант Валериј Залужни.Буданов следниот месец ќе одбележи пет години на чело на военото разузнавање, „ако преживеам", рече тој. Запрашан да објасни, тој рече: „Сè може да се случи" и спомена споменик во агенцијата посветен на разузнавачките службеници загинати во служба. Тој рече дека сè уште има многу простор за нови имиња.



