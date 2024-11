Шокантен детаљ на видеото од говорот на Путин! Бура на социјалните мрежи: Го забрзале видеото од неговата адреса, па забележале нешто неприродно (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Веќе подолго време, пред сè во западните медиуми, се шпекулира за здравствената состојба на рускиот претседател Владимир Путин.Минатата година се пишуваше дека умира и дека именувал наследник, а потоа се шпекулираше дека боледува од неколку видови на рак или Паркинсонова болест. Секоја посета што ја правел во болницата била внимателно следена.По неговото телевизиско обраќање во четвртокот вечерта, за време на кое тој се пофали дека истрелал експериментална балистичка ракета кон Украина, оние кои веруваат дека Путин боледува од некоја болест најдоа нови „докази“.

If you speed up the video, it is visible that Putin’s hands are not moving and look like they are separate from his body.The sound and lip movement do not correspond at times. What do you think? https://t.co/z3G2sznBB9 pic.twitter.com/Gpy9O8c3zA— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 21, 2024

Го забрзале видеото од јавното обраќање и забележале дека неговите раце се неприродно мирни. Ја движи главата, но ги држи рацете притиснати на масата, без ниту да мрдне во текот на говорот.Корисникот на социјалните мрежи X, кој го објави видеото со тајм-лапс, напиша дека неговите раце „изгледаат како да се одвоени од телото“.Тие исто така тврдат дека звукот и движењето на неговите усни понекогаш не се совпаѓаат .Во коментарите на објавата, други корисници објавуваат зумирани делови од истата снимка што ги наведува да шпекулираат дека говорот не бил емитуван во живо, туку претходно монтиран, бидејќи тие веруваат дека забележале необични детали на неговата вратоврска или на столот. тој е внатре.

