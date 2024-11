,,Што баравте, тоа добивте!” – Дмитриј Медведев објави видео од ударот на руската балистичка ракета (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Заменик претседателот на Советот за безбедност објави видео од рускиот напад со хиперсонични балистички ракети врз Украина.,,Она што го побаравте е она што го добивте”, напиша заменик-претседателот на Советот за безбедност на Русија Дмитриј Медведев на X. Додека руските вооружени сили извршија напад со нова ракета со среден дострел врз Украина, како одговор на украинските напади врз Русија со западни ракети со долг дострел.“Дали ова е она што го побаравте? Па, тоа е она што го добивте!” напиша Медведев на социјалната мрежа Х.Медведев објави и видео од рускиот напад на Украина со хиперсонични балистички ракети.

So, that’s what you wanted? Well, you’ve damn well got it!A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 21, 2024

Медведев претходно изјави дека западните ракетни напади со долг дострел длабоко во руска територија може да се оквалификуваат како напад од земјите на НАТО.„Во тој случај Русија има право да возврати со оружје за масовно уништување на Киев и на главните сателити на НАТО, каде и да се“, рече Медведев.

