Што всушност се случи за време на настапот на Израел на Евровизија: Дали повторно ги инсценираа аплаузите и овациите?

Настапот на Израел на Евровизија и оваа година привлекува големо внимание, и иако годинава беа претставувани од Јувал Рафаел за време на преносот во живо, не можеа да се слушнат многу реакции од публиката. Сепак, снимките објавени на интернет го покажуваат спротивното.Рафаел ја изведе песната „New Day Will Rise“, и иако на почетокот од видеото од нејзиниот настап на YouTube има аплауз, се чини дека ситуацијата била сосема поинаква во самата сала во Базел.Имено, видео споделено на Твитер со опис „што всушност се случува додека Израел настапува“ покажува дека во салата се слушале свирежи додека поединци мавтале со палестински знамиња.what is really happening during Israel performance ! #Eurovision #Eurovision2025 #FreePalestine pic.twitter.com/LK4ymKuWVZ— dim (@chxildd) May 15, 2025Сепак, во преносот во живо и на снимката од настапот на Јувал во синоќешното полуфинале, ова не можеше да се чуе, а на крајот можеа да се слушнат овации и аплауз.Земајќи предвид дека минатата година за време на настапот на Еден Голан тие изведоа аплауз и овации над свирежите што всушност се слушнаа од публиката, не би било изненадувачки ако тоа биде случај и оваа година.

Да ве потсетиме дека вчера во Базел се одржаа пропалестински протести наречени „Базел за Палестина“. Тие го одбележаа и Денот на Накба. Имено, на 15 мај 1948 година е основан Израел, а повеќе од 750.000 Палестинци се протерани од своите домови. Етничкото чистење продолжува и денес. @milan_ponjevic MINI INTERVJU PRED SAFT💧 #milance #balkantiktok ♬ original sound – Milan Ponjevic Израел се пласираше во финалето на Евровизија, кое ќе се одржи оваа сабота во Базел.На него ќе учествуваат 26 земји: Швајцарија, Големата 5-ка, 10-те најдобри земји од првото полуфинале и 10-те најдобри земји од второто полуфинале.



