Што да правите кога ќе се разбудите среде ноќ и не можете повторно да заспиете?

Будењето среде ноќ и поминувањето часови во кревет обидувајќи се повторно да заспиете може да биде неверојатно фрустрирачко – особено кога мора да одите на работа наутро. Многу луѓе се будат околу 3 часот наутро, а потоа не можат повторно да заспијат, а британскиот ТВ доктор Амир Кан даде совет како да се справите со тие „мачни часови“.

Кога мозокот не запира

Во видео објавено на Инстаграм, д-р Кан објасни зошто е тешко повторно да се заспие.

„Објавив видео за тоа зошто луѓето се будат во 3 часот наутро и доби стотици илјади прегледи. Многу луѓе ме прашаа потоа: „Добро, па што да правиме кога ќе се разбудиме во 3 часот наутро? Како повторно да заспиеме?“ рече тој.

„Но, што ако едноставно не можете да заспиете затоа што вашиот мозок не ви дозволува? Замислете: сите спијат, куќата е тивка, вие лежите во кревет, но вашата глава е постојано исполнета со стресни мисли.“

Мислите за работа, пари, деца, планови и обврски го држат мозокот премногу активен за да ве остави да заспиете. Стресот предизвикан од овие мисли всушност испраќа сигнал до мозокот дека не е безбедно да заспие и дека треба да остане буден. Иако многу луѓе прибегнуваат кон класичното броење овци во такви моменти, д-р Кан предлага друг метод.

„Когнитивно мешање“

„Се нарекува „когнитивно одвлекување на вниманието“. Идејата е да се прекине виорот од мисли и да се пренасочи вниманието, така што мозокот полесно ќе може да влезе во состојба на сон и да „сфати“ дека е безбедно да се спие“, објасни докторот.

Техниката е дизајнирана да го окупира умот со нешто доволно лесно што не бара многу напор, но доволно интересно за да ве одвлече од вашите грижи.

Процесот е едноставен. Прво, помислете на кој било неутрален збор, а потоа фокусирајте се на неговата прва буква. Потоа наведете ги другите зборови што почнуваат на истата буква.

Додека си ги кажувате, обидете се да го замислите секој збор или концепт. Кога ќе ви снема идеи, преминете на следната буква од почетниот збор и повторете го процесот. Продолжете вака буква по буква – вашиот ум треба да се смири и да ви помогне повторно да заспиете.

