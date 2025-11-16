Што планира американската војска за Газа: Црвени и зелени зони, дел од појасот засекогаш во урнатини?

0 SHARES Сподели Твитни

Соединетите Американски Држави работат на долгорочен план за поделба на Газа на две зони, „зелена“ зона под меѓународна и израелска воена контрола, каде што би започнала обновата, и „црвена“ зона која би останала во урнатини и без никаков сериозен процес на обнова.

Ова го откриваат американското воено планирање и документите до кои дојде „Гардијан“, како и извори запознаени со американските предлози.

Според планот, странски војници првично би биле распоредени заедно со израелските трупи во источниот дел на Газа, додека опустошената лента практично би била пресечена по таканаречените „жолти линии“, зоната што моментално е целосно контролирана од Израел.

Еден американски функционер, кој инсистираше на анонимност, рече дека целта ќе биде повторно обединување на Газа, но дека тоа е „само аспирација засега“.

„Ќе биде потребно време. Нема да биде лесно“, рече функционерот.

Ваквите планови покренуваат сериозни прашања за тоа колку Вашингтон е навистина посветен на политичко решение што би обезбедило палестинска власт над Газа, што американскиот претседател Доналд Трамп претходно го вети како дел од поширокиот мировен пристап по прогласувањето на прекинот на огнот минатиот месец.

Американските планови се менуваат од недела во недела

Во неделите по прекинот на огнот, американските предлози се менуваа со неверојатна брзина. Тие прво ја промовираа идејата за оградени „алтернативни безбедни заедници“ за Палестинците, еден вид мини-кампови, но тој концепт беше напуштен оваа недела.

Хуманитарните организации, кои претходно предупредуваа дека ваквите изолирани кампови би биле опасни и неизводливи, велат дека дури и не биле информирани за напуштањето на тој модел.

Во меѓувреме, без јасен план за меѓународна мировна мисија, повлекување на израелските сили и масовна реконструкција, Газа ризикува да остане во „неизвесност“, ниту војна ниту мир. Медијаторите веќе предупредуваат на сценарио во кое Газа би останала поделена, со редовни израелски напади, без палестинска самоуправа и многу ограничена реконструкција.

Главниот столб на предлогот на Трамп од 20 точки е формирањето на Меѓународните сили за стабилизација (ISF). Вашингтон очекува дека на почетокот на следната недела ќе се гласа за нацрт-резолуција на Советот за безбедност на ОН, која би им дала официјален мандат на овие сили.

Но, Трамп одби да им дозволи на САД да испратат свои трупи или да ја финансираат реконструкцијата на Газа.

Документите од Централната команда на САД (CENTCOM) покажуваат дека тие планирале јадрото на ISF да биде составено од европски сили, вклучувајќи до 1.500 британски војници, до 1.000 француски и припадници на германската, холандската и нордиската армија за медицинска и логистичка поддршка.

Сепак, дипломатите во Европа ги сметаат овие планови за „нереални“, потсетувајќи дека подготвеноста за нови мисии по Ирак и Авганистан е многу ниска. Досега, само Италија понуди евентуален придонес со војници.

Јордан беше наведен во американските документи како можен голем придонесувач, но кралот Абдула категорично го отфрли тоа, предупредувајќи дека испраќањето јордански сили во Газа, каде што повеќе од половина од населението на Јордан е од палестинско потекло, би било политички експлозивно и опасно за безбедноста на неговата земја.

„Зелена“ и „црвена“ Газа

Според американскиот оперативен концепт, меѓународните сили треба да се движат само во рамките на „зелената зона“. Западно од „жолтата линија“, каде што Хамас повторно воспоставува контрола, тие не треба да дејствуваат.

Планот, исто така, предвидува странски војници да ја преземат контролата врз клучните премини, заедно со израелските војници. Ова е уште една точка што ги загрижува европските и азиските земји, кои стравуваат дека ќе бидат вовлечени во директен конфликт меѓу Израел и Хамас или обвинети за учество во одржувањето на израелската окупација.

Според планот, Израел само „подоцна ќе ги разгледа условите за повлекување“, без никаков рок кога тоа би можело да се случи.

Американските претставници тврдат дека реконструкцијата во Зелената зона би станала магнет за Палестинците: „Како што напредува реконструкцијата и луѓето почнуваат да живеат нормално, други ќе сакаат да се преселат таму“, рече американскиот претставник.

Сепак, критичарите предупредуваат дека ова е модел што потсетува на американските неуспеси во Ирак и Авганистан, изолирани, оградени згради и населби без вистинска контрола врз животната средина.

Газа денес е поразорена од кога било: над 80 проценти од сите згради се уништени или сериозно оштетени, речиси сите болници и училишта се срамнети со земја, околу 1,5 милиони луѓе чекаат материјали за итни засолништа, повеќе од 2 милиони Палестинци живеат во пренаселена „црвена зона“ со минимален пристап до вода и санитација.

Израел, и покрај потпишаниот договор за прекин на огнот, продолжува да го ограничува влезот на помош, вклучително и основни производи како што се шаторски столбови, кои ги означува како „двојна намена“.

Што планира американската војска за Газа: Црвени и зелени зони, дел од појасот засекогаш во урнатини?

