Ѕвездата на сајтовите за возрасни исполнува бизарни фетиши и се капе на пареа! Кога ќе слушнете што им продава на фановите, ќе останете без зборови 

Аманда Лион, 21-годишна манекенка од Бразил и ѕвезда на сајтот за возрасни, откри дека заработила богатство исполнувајќи бизарен фетиш.Аманда Лион е ѕвезда на веб-страниците за возрасни . Таа собрала дури 28.000 евра продавајќи прамен од нејзината коса на непознати мажи преку Интернет. Оваа необична приказна започнува откако претплатниК на нејзината сметка на страницата за возрасни, побарала да му испрати прамен од нејзината коса .Продава коса на следбенициАманда реши да го искористи ова барање како деловна можност, наплатувајќи ја косата. По тестирањето на пазарот, таа ја понуди оваа услуга на сите нејзини претплатници. Цената на овој ексклузивен сувенир не е мала. Аманда го продава секое праменче коса за 94 евра. Досега има продадено дури 300 прамени што и донеле импресивни 28.000 евра. View this post on Instagram A post shared by Amanda Leon (@euamandaleon_)– Мојата намера е да им понудам нешто уникатно на моите претплатници, нешто што ќе ги направи уште поблиски до мене – објаснила Аманда на својот Инстаграм профил, а и напишала и The Sun.Ја продава валканата вода во која се капелаОсвен прамени коса, Аманда ја флашира и нечистата вода од нејзините купки и им ја продава на своите обожаватели. Успешна и оваа необична услуга, бидејќи Аманда успешно ја продава водата која останала по капењето, по цена од 29 евра по шише. Таа откри дека оваа необична продажба на вода всушност била дел од подготовките за нејзината раскошна венчавка и меден месец. View this post on Instagram A post shared by Amanda Leon (@euamandaleon_)Иако некои можеби се изненадени од ваквиот бизнис, таа тврди дека е среќна што може на своите претплатници да им овозможи уникатни искуства и да ги израдува. Овој необичен бизнис очигледно и носи значителен приход на младата бразилска интернет ѕвезда, која е подготвена да ја искористи својата популарност на уникатни начини.– Некои луѓе можеби мислат дека ова е чудно или бизарно, но важно е да се препознае разновидноста на фетиши, без разлика колку тие се необични – заклучила Аманда.

