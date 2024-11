,,Јас сум Исус Христос и ќе ве убијам сите!” Нови детали за хоророт во манастирот, Владиката во тешка состојба: Откриено со што ги тепал напаѓачот! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Неколку лица се повредени во брутален напад на селски манастир во Шпанија за време на викендот, откако напаѓачот упаднал во манастирот и извикал: „Јас сум Исус Христос и ќе ги убијам монасите“.По долга полициска потрага во околината на Валенсија, полицијата уапси маж под сомнение дека извршил напад , во кој тешко е ранет 76-годишен маж кој се бори за живот.Првичните извештаи во саботата покажаа дека католичкиот бискуп бил убиен за време на насилното дивеење, кога напаѓачот, наводно, користел историски артефакт, како и стаклено шише, за да ги нападне монасите во манастирот.Сепак, итните служби оттогаш потврдија дека никој не починал, но дека едно лице останува во критична состојба во болница по нападот.Нападот се случил во манастирот Санто Еспириту дел Монте околу 10 часот во саботата, а локалната телевизија објави дека седум монаси се повредени откако маж земал стап од статуата на Свети Луис и се обидел да ги убие монасите.Од нападот успеале да побегнат само двајца членови на редот, едниот извршувал миса, а другиот вршел градинарски работи.Седумдесет и шестгодишен маж бил итно пренесен во Валенсија на болничко лекување откако се здобил со сериозна повреда на главата, поради што шпанската Цивилна гарда објавила погрешна пријава дека едно лице е убиено во нападот.Седумте жртви на нападот биле на возраст од 56 до 95 години, додека другите три се хоспитализирани со модринки, исеченици и „трауми“.Извори за Ел Мундо изјавија дека напаѓачот, за кој е потврдено дека е 46-годишен шпански државјанин, користел стапови и стаклени шишиња, како и историски артефакт , за да ги претепа монасите. Локалниот градски совет на Жиле, во близина на местото каде што се наоѓа манастирот, во ридовите околу Валенсија, го потврди апсењето на наводниот напаѓач, наведувајќи на мрежата Х: „Државните безбедносни сили нè информираа дека во текот на утрото продолжиле со апсење на напаѓачите на монасите на Сант Есперито“.

Во соопштението по нападот, манастирот рече дека жали за жртвите. Во соопштението се вели: „Со исклучок на брат Антонио Иварс Солбес, кој беше во градината и брат Федерико Алар Араго, кој славеше миса, другите браќа беа нападнати и ние сме загрижени“.

🚨🇪🇸BREAKING: MONK KILLED IN VIOLENT ATTACK AT SPANISH MONASTERY A 76-year-old friar was killed, and seven others were injured after a disturbed man stormed the Santo Espiritu del Monte Monastery in Valencia, Spain, shouting, “I am Jesus Christ!” before assaulting monks in… pic.twitter.com/dq8kV90adn— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 9, 2024

– Исто така, бараме напаѓачот да биде свесен за штетата што ја направил и да се обиде да го поправи своето однесување, кое воопшто не е типично за човек – се додава во соопштението, во кое од браќата се бара „да бидат повнимателни за да да се спречат погрешни луѓе да влезат во просториите на братството каде што би можеле да направат штета од секаков вид, како и да се грижат еден за друг“.

Пронајдете не на следниве мрежи: