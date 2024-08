Ја зграпчи за големиот задник! Не ги трга рацете од облините, се појавија секси фотографии 

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот диџеј и продуцент Дејвид Гета (56), познат по своите хитови и енергични настапи, не ја крие страсната врска со многу помладата девојка, манекенката Џесика Ледон (32). Овој пат парот повторно го привлече вниманието на јавноста кога беа видени во интимни моменти на јахта на Ибица, каде нивното однесување јасно покажа дека страста меѓу нив не стивнува.Францускиот диџеј и продуцент Дејвид Гета и неговата девојка, манекенката Џесика Ледон, уживаа во неколку интимни моменти на јахта со пријателите на Ибица.Двајцата беа фатени во романтични моменти кога се гушкаа и разменуваа нежности, а на сите им падна во очи колку Џесика е жешка и по породувањето. View this post on Instagram A post shared by Jessica Ledon (@jessledon)Џесика Ледон, која е 25 години помлада од него, и Дејвид Гета го дочекаа своето прво заедничко дете оваа година, а се чини дека на нивната среќа и нема крај. Иако разликата во годините е голема, ретко гледаме дека парот толку многу се сака и почитува. View this post on Instagram A post shared by Jessica Ledon (@jessledon)Задникот во преден план Она што сите го забележаа кога овие фотографии „излегоа на површина“ е совршено затегнатиот задник на Џесика. Таа беше облечена во розово бикини, а долниот дел беше многу потесен, како танга. Дејвид не препуштил ништо на случајноста, и веднаш го прегрнал, а она што може да се види е дека одлично се грижи и за својот изглед. Мускулите му се такви што би можеле да му позавидат и многу помлади мажи.

