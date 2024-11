Ја изеде бананата која ја плати 6.2 милиони долари! Претприемачот го исполни ветувањето пред аукцијата: „Уметничко дело“ кое го шокира светот! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Претприемачот и инвеститор во криптовалути Џастин Сан купи концептуално парче од италијанскиот уметник Маурицио Кателано на аукција минатата недела за 6,2 милиони долари, а сега го изеде.Сан го исполни своето ветување откако минатата недела победи на наддавањето на аукцијата на Сотби во Њујорк по цена од 6,2 милиони долари и го изеде плодот.Во еден од најскапите хотели во Хонг Конг, Сан прво одржа говор пред голем број новинари и инфлуенсери, нарекувајќи го делото „иконично“ и споредувајќи ја концептуалната уметност со криптовалутите.– Многу е подобра од другите банани. Навистина е многѕ добра – изјави Сан, кој е роден во Кина.

NEW: @justinsuntron EATS THE BANANA TAPED TO THE WALL THAT HE BOUGHT FOR $6.2M pic.twitter.com/Qp9ZoIT94o— DEGEN NEWS (@DegenerateNews) November 29, 2024

Делото „Комичар“Наречено „Комичар“, концептуалното дело е дело на италијанскиот уметник Маурицио Кателано , кој крипто-претприемачот успеа да го купи заедно со седум други понудувачи.Сан рекол дека во првите десет секунди по победата на аукцијата почувствувал неверување, а потоа решил да ја изеде бананата.– И јадењето на прес-конференции би можело да стане дел од историјата на уметничкото дело – посочи Сан.Кинескиот претприемач ја спореди концептуалната уметност, како „Комедијан“, со NFT уметност и децентрализирана блокчејн технологија, бидејќи нејзините објекти и идеи често постојат како интелектуална сопственост и на интернет, наспроти нешто физичко.Sun откри оваа недела дека инвестирала 30 милиони долари во World Liberty Financial, проект за криптовалути поддржан од новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп.

