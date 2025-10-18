„Ја најдов меѓу нејзините нозе“: Поранешниот сопруг на познатата пејачка ги откри шокантните детали од бракот – „Ги доеше нашите деца дрогирана“

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот сопруг на Бритни Спирс, Кевин Федерлајн, во своите мемоари „You Thought You Knew“, кои ќе бидат објавени на 21 октомври, откри голем број шокантни детали од неговиот бурен брак со поп-ѕвездата.Неговата приказна дава увид во турбулентните години што следеа по нивната венчавка во 2004 година, но и во долгорочните ефекти што бракот ги имаше врз нивното семејство.Кевин Фендерлајн и Бритни Спирс се запознаа во 2004 година, истата година кога се венчаа. Бракот беше краткотраен, а разводот беше финализиран во 2007 година.Во овој период, двојката имаше два сина: Шон Престон (сега 20) и Џејден Џејмс (19), кои претежно беа одгледани под старателство на нивниот татко.Федерлајн опишува дека за време на неговиот брак се нашол во неколку конфликтни ситуации кои, според неговите тврдења, имале длабоко влијание врз нивната врска. Еден од најдраматичните настани се случил за време на турнеите на Бритни, кога Кевин тврди дека ја затекнал својата сопруга во интимен чин со друга жена во хотел во Амстердам.„Другата жена седеше на работ од креветот, Бритни стоеше меѓу нејзините нозе, држејќи ја за лицето и страсно бакнувајќи ја“, напиша тој.Овој момент беше пресвртница за Федерлајн. Тој беше подготвен да ги спакува куферите и да го прекине бракот, но Бритни го замоли за прошка и вети дека тоа нема да се случи повторно. Кевин наведува дека потоа јасно поставил граници и побарал моногамна врска, што, парадоксално, го зближило парот.Во мемоарите, Кевин, исто така, изнесува обвинувања за проблематичното однесување на Бритни со нејзините синови. Таа наведува дека Шон и Џејден се разбудиле неколку пати среде ноќ и ја нашле својата мајка како стои на вратата од нивната соба со нож во рака.Тој, исто така, опишува инциденти во кои Бритни, додека доела деца, користела кокаин и била во состојба што ја сметала за опасна за мали деца. Според него, овие ситуации довеле до ангажирање адвокат и покренување постапка за развод и старателство.Според Федерлајн, почетокот на крајот на бракот се случил по инцидент на забавата по повод објавувањето на неговиот албум „Playing With Fire“ во 2006 година.Бритни, иако претходно изјави дека останува дома со децата, отишла на забава каде што наводно користела дрога.Кевин бил шокиран од нејзиното однесување, особено додека таа сè уште го доела синот Шон Престон, и набргу потоа ангажирал адвокат за формално предупредување. Неколку дена подоцна, Бритни ангажирала свој адвокат и поднела документи за развод.Бритни Спирс и Кевин ФедерлајнПоранешните сопружници водеа долга и напната битка за старателство. Кевин доби целосно старателство над децата, додека Бритни беше под контроверзното старателство на својот татко 13 години, кое не заврши сè до 2021 година.Федерлајн во книгата тврди дека движењето „Ослободете ја Бритни“, иако добронамерно, на долг рок направило повеќе штета отколку корист и дека фановите сега треба да се фокусираат на нејзиното „спасување“.Мемоарите откриваат и помалку познати детали од раниот период на врската. На пример, ноќта пред нејзината свадба во септември 2004 година, Бритни му се јавила на поранешното момче Џастин Тимберлејк за да му го врати прстенот, што, според Кевин, предизвикало загриженост и сомнеж во нејзиниот пристап кон бракот. Бритни подоцна објаснила дека само сакала „да го затвори тоа поглавје“.Бритни, од друга страна, негира зависност од алкохол и тешки дроги во своите мемоари од 2023 година, „Жената во мене“, но признава дека користела Адерал и дека поминала низ тешка постпартална депресија за време на разводот и борбата за старателство.По објавувањето на мемоарите на Кевин, нејзиниот тим одговори со порака дека сè се користи за профит на нејзиниот поранешен сопруг и други, и дека фокусот на Бритни е исклучиво на благосостојбата на децата.Пејачката преку Инстаграм истакна дека нејзините синови често биле сведоци на непочитувањето што Кевин го покажувал кон неа, и дека сега таа одлучува кога ќе им биде достапна на децата.Книгата на Кевин Федерлајн излегува на 21 октомври и според најавите, таа дава „исклучително интимни и транспарентни детали“ за нивниот брак, додека Бритни и нејзиниот тим велат дека нејзиниот фокус е првенствено на благосостојбата на децата и зачувувањето на врската со нив.

Пронајдете не на следниве мрежи: