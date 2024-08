Љубовниот живот ѝ е бурен, а фотографиите голи: на многу спортисти им „дојде до глава“

0 SHARES Сподели Твитни

Николета Лозанова ја нарекуваат „бугарската бомба“, погледнете зошто.Една од најпознатите бугарски манекенки Николета Лозанова зад себе има бурен љубовен живот, а во март годинава објави дека повторно стана мајка. Нејзин долгогодишен партнер е фудбалерот Николај Михаилов, репрезентативец на Бугарија, кој благодарение на својата атрактивна поубава половина често е во центарот на вниманието на јавноста.Николета е поранешна сопруга на Валери Божинов, поранешен фудбалер на Партизан, со кој има ќерка и од кого наводно се развела поради неговата прељуба, а бракот траел од 2011 до 2015 година.Тие не се огласија по тој повод, но по разводот манекенката само објави провокативна слика со порака: „Да изгледаш добро е најдобра одмазда“. View this post on Instagram A post shared by Nikoleta Lozanova (@nikoleta_lozanova)Се ширеа гласини дека е во врска со познатиот фудбалер Кристијано Роналдо, а ја следеше и гласината дека таа е виновна за раскинувањето на тенисерите Григор Димитров и Марија Шарапова, што многумина не и простија и ја повикаа „змија“. View this post on Instagram A post shared by Nikoleta Lozanova (@nikoleta_lozanova)Таа отсекогаш привлекувала внимание на социјалните мрежи, а и сега ве остава без здив со своите провокативни фотографии и атрактивен изглед, а јасно е дека обожава да позира гола, па со своите 850.000 следбеници најчесто споделува токму такви објави.. . View this post on Instagram A post shared by Nikoleta Lozanova (@nikoleta_lozanova)

