„ЉУБОВТА Е ЗА СИРОМАШНИ И ГРДИ“ Богаташка откри како го фатила МАЖОТ кој ја оковал со злато и и купил авион

Изи Анаја е богата домаќинка, која стекна голема слава на мрежите зборувајќи за својот луксузен начин на живот. Често е во центарот на вниманието на јавноста, особено поради изјавите како „љубовта е за сиромашни и грди луѓе“.Богата жена @averagerichhousewife Dont waste those Sugar Daddy years pounding the pavement!!! POUND OTHER THINGS🤣 #sugardaddy #richmom #genz #adviceforgirls @Phoebe | NYC LIFESTYLE ♬ original sound – Izzy Anaya / NYC Lifestyle 44-годишникот тврди дека можете да „научите да сакате секого“ летајќи со нивниот приватен авион.– Еднаш сакав човек… но брзо ме научи дека љубовта е за сиромашните и за грдите. Ние убавите девојки имаме опции – ајде да ги искористиме! Можеш да научиш да сакаш секого од 14.000 метри на небото во приватен авион, ветувам – рече таа.Луксузен животИзи е мајка на два сина и тврди дека е „извршен директор на нејзиното семејство“ додека нејзиниот сопруг работи далеку од дома. Неодамна таа почна да го нарекува свој „шеќер тато“. View this post on Instagram A post shared by Izzy Anaya (@theaveragerichhousewife)Исто така, тој отворено ги повикува девојките да најдат некој да им ги плати сите сметки, бидејќи тоа е улогата на мажите.– Да се ​​погрижиме следната генерација на жени да не го замрси ова бидејќи имаат опции и можности што сите ние постарите девојки ги немавме. Љубовта може да чека – рече таа.Не може секој да живее вакаСопругот на Изи, наводно, и обезбедил приватен авион, куќа во Њујорк, селски куќи и куќи за одмор низ САД и безброј дизајнерски чанти. Но, таа предупреди дека гламурозниот начин на живот може да биде осамен ако не сте подготвени за тоа.– Подгответе се сами да ги воспитувате децата бидејќи вашиот сопруг не доаѓа дома во пет часот. Мора да бидеш многу независна и многу компетентна за да напредуваш во овој начин на живот – рече таа еднаш. View this post on Instagram A post shared by Izzy Anaya (@theaveragerichhousewife)Изи дури започна и свое „реалити шоу“ на нејзиниот канал на YouTube, соодветно именувано – Просечна богата домаќинка.

