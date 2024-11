Ќеса за ѓубре вредна 1.650 евра! Моден додаток кој и денес шокира со својот изглед и цена 

0 SHARES Сподели Твитни

Модниот бренд Balenciaga од своето постоење не престана да ги изненадува сите љубители на модата со своите модни парчиња, а целосен шок пред две години беше торбата во форма на вреќа за ѓубре.Покрај торбата која наликува на пазарна кеса , вреќата за отпадоци предизвика општа полемика на интернет, а многумина овој потег го нарекоа бизарен. Сепак , оваа кеса за ѓубре не е обична, бидејќи цената е драстично различна од оние што ги купуваме во супермаркетите. Кога се појави, неговата цена беше 1.790 долари, што е околу 1.650 евра.If you don’t see the beauty in the Balenciaga trash bag you just don’t understand fashion. It only costs $1,790. pic.twitter.com/eWP7XbzBB5— ihopeyoualllikemytweets (@adm87) July 31, 2022– Не можев да ја пропуштам можноста да ја направам најскапата кеса за ѓубре на светот, бидејќи кој не сака моден скандал – изјави тогаш за медиумите Дема Гвасалија, креативен директор на оваа модна куќа. Голема кеса за ѓубре направена од бела и црвена телешка кожа беше пуштена во продажба во зимската сезона 2022. Се продава и денес, а се продава за неколку парчиња за чисти гурмани, а цената се чини дека скокнала, па сега за ова необично задоволство треба да издвојат 2.100 долари, Производот е достапен во три различни бои црна, сина и бела. Црно-сините варијанти доаѓаат со црно ременче, додека белата со црвено. Да потсетиме дека Balenciaga е водечка модна куќа во екстравагантни парчиња облека и додатоци. Пролетва своевиден предмет на интерес и коментари на мрежите беше нараквицата во форма на скот-лента , која ја претставија на Париската модна недела, а годината пред тоа здолниште што личи на пешкир, со цена од 925 долари.

