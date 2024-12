Џастин Тимберлејк повторно го откажа концертот: „Се повредив“ 

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот Џастин Тимберлејк на својот Инстаграм профил објави дека му е многу жал што мора да го откаже концертот бидејќи се повредил.Пејачот Џастин Тимберлејк откажа уште еден концерт , па нема ништо од спектаклот утревечер во Оклахома Сити.Пејачот ова го објави на својот Инстаграм профил, а пренесува магазинот Ролинг Стоун. “Многу ми е жал. Морам да го откажам шоуто. Го повредив грбот, а лекарите ми рекоа да одморам уште малку. Ви благодариме за поддршката – сите знаете дека мразам да го правам ова”, напиша Џастин, без да образложи како дошло до повреди, ниту кога официјално ќе ја продолжи турнејата.Justin Timberlake cancels show after suffering back injuryhttps://t.co/0eZf8Bx993— Rolling Stone (@RollingStone) November 30, 2024Ова е трет пат да откажува концерти.Светската турнеја „Forget Tomorrow“ ја започна во април годинава, а веќе во октомври откажа еден концерт.“Еј момци – не се чувствувам добро во последните неколку емисии и излезе дека имам бронхитис и ларингитис. Многу ми е жал што можам да кажам дека морам да ги одложам следните неколку емисии”, објави тој на Инстаграм на време.Тој откажа и концерт во Њу Џерси, поради, како што напиша во таа прилика, „повреда што ме спречува да настапам“.Тимберлејк, исто така, мораше да го откаже шоуто во Лондон минатиот февруари, откако претрпе „некаков здравствен проблем“.Турнејата на Тимберлејк го промовира неговиот последен албум, Everything I Thought It Was, кој го издаде во март и го означи неговиот прв соло напор по Man of the Woods од 2018 година.Но, едно нешто очигледно негативно се одрази на неговата турнеја – апсење поради сомнение дека возел под дејство на алкохол.На крајот ја призна грешката и пред судот рече:„Ова е грешка што ја направив, но се надевам дека секој што го гледа и го слуша ова во моментов може да научи нешто – ако испиете макар и една пијачка – не седнете зад воланот на автомобилот“.

