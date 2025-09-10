Џесика Алба ја потврди врската со 12 години помладиот актер: Заедно го гледале машкото финале на US Open

0 SHARES Сподели Твитни

Џесика Алба (44) и нејзиниот нов партнер, актерот Дени Рамирез, кој е 12 години помлад од неа, го поминаа викендот во Њујорк, каде што заедно го гледаа финалето на машкото првенство на US OpenДвојката, за која се шпекулираше дека се во врска од јули, не ја криеше својата блискост додека го гледаа триумфот на Карлос Алкараз од трибините.Врската првично беше потврдена од близок извор на „Пипл“ во јули, околу пет месеци откако Алба поднесе барање за развод од сопругот Кеш Ворен, со кого има три деца. Џесика го одреди датумот на раскинување на 27 декември 2024 година. Ворен неодамна откри и на јавноста нова врска, со манекенката Хана Сун Доер, 21 година помлада од него.Jessica Alba was joined by both her boyfriend Danny Ramirez and her dad Mark Alba while attending the US Open in New York City on Sunday. ❤️ 📸: Getty; GC Images; Larry Marano pic.twitter.com/CHuybQSFt8— Page Six (@PageSix) September 8, 2025Романсата меѓу Алба и Рамирез наводно започнала кога биле видени како се качуваат на лет од Канкун до Лос Анџелес. Сепак, тие јавно ја потврдија својата врска на 25 јули, кога беа снимени како се бакнуваат во Лос Анџелес.Извор изјави: „Таа се обидуваше да го чува во тајност, но откако беа фотографирани како се враќаат од Канкун, таа повеќе не чувствува потреба да го крие тоа. Алба ужива во врската со него. Таа генерално е прилично бескомпромисна во врска со својот живот и сака да ужива во него колку што е можно повеќе.“Да ве потсетиме дека во саботата, Алба уживаше и во финалето во женска конкуренција помеѓу Арја Сабаленка и Аманда Анисимова. Таа сподели фотографија со својот татко Марк на Инстаграм, велејќи дека одењето на натпреварот е „најдобрата рана прослава на роденденот“.Инаку, Рамирез неодамна се појави во филмот на Марвел „Капетан Америка: Храбар нов свет“ и во втората сезона од серијата „Последниот од нас“. Неговото враќање се очекува и во новиот филм „Одмаздници: Судниот ден“, закажан за крајот на 2026 година. Алба, од друга страна, неодамна глумеше во филмот „Trigger Warning“ (2024), а нејзиниот следен проект е филмот „Maserati: The Brothers“.



