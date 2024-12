Џеф Безос ги демантираше гласините за венчавката со Лорен Санчез: Целата приказна е целосна лага

0 SHARES Сподели Твитни

Основачот на Амазон Џеф Безос ги демантираше гласините за неговата наводна венчавка со Лорен Санчез. Странските медиуми објавија дека Безос ќе се венча следниот викенд во Аспен, по цена од околу 576 милиони евра. Тој зборуваше за тоа.На социјалната мрежа X, Безос одговори на објавата која сподели напис во Њујорк Пост, цитирајќи извор на Дејли Мејл.„Целата оваа приказна е целосна лага и ништо од ова не се случува. Старата изрека „не верувај во се што ќе прочиташ“ е повистинита сега од кога било. Лагите можат да го обиколат светот пред вистината да стигне до луѓето. Затоа бидете внимателни и не Не биди наивен“, напиша Џеф.Furthermore, this whole thing is completely false — none of this is happening. The old adage “don’t believe everything you read” is even more true today than it ever has been. Now lies can get ALL the way around the world before the truth can get its pants on. So be careful out… https://t.co/wz2SWp6wBZ— Jeff Bezos (@JeffBezos) December 22, 2024Исто така, тој додаде: „Ќе биде интересно да се види дали сите медиуми кои известуваа за ова ќе ги поправат своите тврдења дека свадбата нема да се одржи“.Безос и Санчез ја објавија својата врска во јануари 2019 година, набргу откако Безос објави дека се разведува од сопругата Мекензи Скот, со која има четири деца.Во тоа време, Санчез поминуваше и низ развод од нејзиниот сопруг Патрик Вајтсел, со кој беше во брак 13 години и има две деца. Иако Безос и Санчез се верија во мај 2023 година, гласините за нивната венчавка не беа точни.

