10 руски беспилотни летала летаа во Белорусија! „Шахед“ леташе во правец на три града! (ФОТО)

Најмалку 10 дронови од типот „Шахед“ залутале во Белорусија за време на рускиот напад врз Украина на 6 декември, објави белоруската мониторинг група Хајун.Беспилотните летала, наводно, преминале во Белорусија од Русија, движејќи се кон Хомел, Лоево и Мазир. Рациите се одвивале во различни интервали почнувајќи од 22:07 часот по локално време и продолжувале до раните утрински часови.

🔥More than 10 Russian Shahed drones flew into Belarus at night during the Russian attack on Ukraine. The drones were moving through the “Belarusian corridor” from Russia and Ukraine, heading in the direction of Gomel, Loyev and Mozyr. 😁👍💪🇺🇦 Aviation was not raised. pic.twitter.com/sxTcB0KBJ2— Гакрукс (@Gakruks1) December 6, 2024

Белоруските воздухопловни сили не реагираа на инцидентите.Според украинските воздухопловни сили, во текот на ноќта на 6 декември, Русија лансирала 53 беспилотни летала Шахед од Ориол.Украинските одбранбени сили уништија 32, додека 16 беа „изгубени“, а две одлетаа во белорускиот воздушен простор.

The Ukrainian Forces shot down 32 of 53 Russian Shahed drones.16 drones disappeared from radar, presumably as a result of electronic warfare (EW).Another 2 drones left the controlled airspace in the direction of Belarus. pic.twitter.com/7hJH4zfIpW— NoHoldsBarred (@AussieSteve64) December 6, 2024

Во септември белоруската војска потврди дека беспилотно летало е соборено над нејзина територија за првпат од почетокот на целосната инвазија на Русија.И покрај повеќекратните пријавени инциденти со беспилотни летала Шахед кои залутаа во Белорусија, Минск јавно не ја критикуваше Москва, нејзиниот клучен сојузник.Нападите со беспилотни летала во кои е вклучен белорускиот воздушен простор станаа почести, забележа белоруската мониторинг група Хајун.

