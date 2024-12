Aларм во Керсон: Русите користеа смртоносна тактика! Упатено е итно предупредување до граѓаните да бидат внимателни! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во изминатите 24 часа, руските сили извршија 400 напади врз осум населени места во областа Запорожје, изјави Иван Федоров, шеф на регионалната воена управа на Запорожје, а пренесува Укринформ.Според Федоров, 204 беспилотни летала со различни модификации биле насочени кон Камјанске, Хулајпоље, Шчербаки, Новоандријевка, Новоданиловка, Мала Токмачка, Чаривне и Новодаривка.Освен тоа, извршени се 22 ракетни напади во градовите Камјанска, Хулајпоље, Шчербаки, Новоандријевка, Новоданиловка, Мала Токмачка и Чаривно. На територијата на истите овие населени места беа извршени 174 артилериски напади.Федоров истакна дека нема извештаи за оштетување на станбени згради или инфраструктура и дека нема повредени цивили. Претходно во Запороже четири лица беа повредени во напад со дрон на станбена зона.„Украинските специјални сили елиминираа 77 севернокорејски војници во регионот Курск за три дена“Борците на 8-от полк на украинските сили за специјални операции (СОФ) елиминирале 77 севернокорејски војници во руската област Курск во последните три дена, објави СОФ на вооружените сили на Украина на Телеграм, пренесува Укринформ.– Во регионот Курск, операторите на СОФ убиле 77 и раниле над 40 севернокорејски војници во рок од три дена користејќи еден екипаж – се вели во соопштението.Покрај тоа, украинските војници уништија 12 непријателски возила, три баги и едно оклопно борбено возило (AFV).Како што јави Укринформ, според податоците на Генералштабот на вооружените сили на Украина, во текот на изминатиот ден на линијата на фронтот се евидентирани вкупно 207 борбени конфликти.Украинците тврдат: Руските сили користат „ежови“ и експлозивни беспилотни летала за да гаѓаат автомобили во КерсонНаводно, руските сили фрлаат стапици за „еж“ на патиштата во Керсон, дизајнирани да дупнат гуми на возилата.

⚡ The occupiers are remotely scattering “hedgehog” traps on the roads in the #Kherson region, — #MVA.After hitting a metal triangle, the cars wheel is damaged – this immobilizes the vehicle & gives the enemy the opportunity to drop explosives from a drone directly onto the car pic.twitter.com/NwYzd5TbQC— Putin’s IBS (@kardinal691) December 22, 2024

Кога возач на автомобил вози над една од овие замки и застанува да го замени оштетеното тркало, напаѓаат беспилотни летала вооружени со експлозиви, објави регионалната воена администрација Керсон, според Укринформ.– Руските окупатори од далечина расфрлаат стапици од „еж“ по патиштата. Кога тркалото на автомобилот ќе се оштети од стапица и возачот ќе застане, пристигнува дрон што носи експлозив – стои во соопштението.

🇷🇺 A case filmed by the Russian military about the use of “hedgehog traps”, which are dropped by drones on roads to puncture the tires of Russian armed forces supply vehicles.A rather useful tactic, since remote mining is a complex matter, often performed with the help of… pic.twitter.com/JxmZU8iAUh— Jesse Pinkman (@ictusconfirmed) March 1, 2024

– Надлежните апелираат до возачите да бидат внимателни и да избегнуваат застанување на небезбедни места. Доколку металната триаголна стапица ја оштети гумата, властите ве советуваат да најдете безбедна локација за замена на тркалото – пишува Укринформ.



