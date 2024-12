„All I Want For Christmas Is You“ е најпопуларната божиќна песна во последните 30 години: Еве колку пари заработува Мараја Кери секоја празнична сезона

0 SHARES Сподели Твитни

Веќе 30 години по ред, песната „All I Want For Christmas Is You“ во изведба на Мараја Кери не е симната од тронот како една од најпопуларните божиќни песни.Со оглед на тоа дека оваа песна се врти низ целиот свет од почетокот на декември, а бројот на изведби се мери во милиони, многумина се прашуваат колку Мараја Кери заработува од неа. Особено во ерата на дигитални платформи за стриминг на музика, а не треба да ги заборавиме и бројните профитабилни спонзорски договори на сметка на оваа песна. Бројката расте кога закажува и специјални божиќни настапи и гостувања, а за време на празниците Мараја е и избраното лице на многу компании поради поврзаноста со Божиќ, што значи дека индиректно заработува уште повеќе пари на сметка на песната.Песната „All I Want for Christmas Is You“ беше објавена во 1994 година и веќе 30 години е на врвот на сите топ листи за божиќни песни. А угледниот „The Economist“ направил детална пресметка и дошол до сумата што Мараја Кери годишно ја заработува од оваа песна.Станува збор за цифра од 2,5 милиони американски долари годишно. „Њујорк пост“ отиде чекор понатаму и дојде до бројката од 3 милиони долари, а во 2017 година „Економист“ пресмета дека Мараја дотогаш заработила дури 60 милиони долари само од емитување на сметка на овој голем хит.Во интервју за магазинот W, Мараја откри дека идејата да сними албум со божиќни песни всушност потекнува од нејзината етикета и дека на почетокот мислела дека е премлада и рано за такво нешто. Меѓутоа, таа се предомислила и се фрлила на работата, која, како што признала, не и’ била баш лесна.

„Задоцнив со роковите за испорака на композицијата, па нервозно се шетав низ куќата во која живеев со мојот поранешен сопруг. Имав клавијатура, иако не бев пијанист, но сепак знаев да свирам акорд. кога не сакав песната е поврзана со одреден период, па затоа не користевме препознатливи мелодии кои беа популарни во тоа време песната стана толку важен дел од мојот живот“, рече пејачката.

