iPhone 17e пристигна: Брутален изглед и совршени перформанси по прифатлива цена

Apple го претстави новиот iPhone 17e, најприфатливиот модел во серијата 17, чија цена започнува од 599 долари.

Телефонот пристигнува со 256 GB меморија, поддршка за MagSafe и нова светло розова боја, покрај стандардните црно-бели варијанти.

Иако дизајнот наликува на претходникот, внатре носи значителни подобрувања. Се напојува со чипот A19 со 16-јадрен Neural Engine, кој овозможува напредни функции на вештачката интелигенција и подобри перформанси во секојдневната работа. Благодарение на новиот C1X модем и оптимизациите во iOS 26, Apple ветува долготрајна батерија и постабилна интернет конекција.

6,1-инчниот екран со заштита од Ceramic Shield 2 е поотпорен на гребнатини, додека камерата Fusion од 48 MP нуди 2x оптички зум и снимање со 4K Dolby Vision, со подобрени опции за портрети и пост-обработка на фотографии.

Предпродажбата започнува на 4 март, а распродажбата на 11 март, со што Apple продолжува да ја проширува понудата на моќни, но попристапни модели на iPhone.

