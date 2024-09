0 SHARES Сподели Твитни

Српскиот претседател Александар Вучиќ зборуваше по веста дека починал српскиот рок-музичар Бора Ѓорѓевиќ.„Голем човек си отиде, нашиот Бора си отиде, нè остави во долгови со песната и големата љубов кон Србија. Нека му е вечна славата и Господ да му ја упокои душата, осамна над црквата Марко, и така ќе биде и во децениите што доаѓаат“, напиша претседателот. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

