WhatsApp воведува резервации на кориснички имиња на Android

0 SHARES Сподели Твитни

Од своето основање, WhatsApp бараше регистрирање на телефонски броеви за да служат како кориснички идентификатори, меѓутоа, популарната платформа за пораки наскоро ќе овозможи поврзување преку кориснички имиња, функција што е присутна во други апликации за пораки како што се Telegram и Signal со години.Во најновата бета верзија за Android, менито за поставки на WhatsApp му овозможува на корисникот да го резервира своето корисничко име пред да се воведе целосниот систем за кориснички имиња. Ова значи дека редовните корисници наскоро ќе можат да се регистрираат и да резервираат корисничко име по свој избор пред официјалното воведување на системот. На овој начин, WhatsApp обезбедува фер игра во новиот систем за кориснички имиња, така што раните корисници нема да бидат првите што ќе преземаат популарни кориснички имиња.Секако, важат некои правила. Корисничкото име не може да започнува со „www“, треба да содржи барем една буква, а дозволени се само мали букви, бројки, точки и долни црти.Оваа функција веројатно ќе ја подобри и приватноста, бидејќи многу корисници не се чувствуваат удобно да ги споделуваат своите телефонски броеви со луѓе што штотуку ги запознале. Претстојниот систем за кориснички имиња дефинитивно ќе помогне во тоа.WhatsApp сè уште не објавил никаков официјален временски рок за воведување на новите функции, но веројатно тоа ќе се случи во следните неколку месеци, бидејќи подготовките веќе се во тек.

Пронајдете не на следниве мрежи: