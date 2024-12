WhatsApp ја прекинува поддршката за постарите уреди со Android на 1 јануари

0 SHARES Сподели Твитни

Компанијата Мета одлучи да ја прекине поддршката за апликацијата WhatsApp на старите уреди кои користат оперативен систем Андроид на Google.Поточно, станува збор за уреди постари од 10 години, кои се уште го користат оперативниот систем Android KitKat. Уредите со оваа или постара верзија на ОС повеќе нема да имаат пристап до WhatsApp од 1 јануари 2025 година.Причината за крајот на поддршката е што WhatsApp постојано развива нови функции и функции. Мета има намера да имплементира попребирливи способности и функции на вештачка интелигенција кои бараат помодерен хардвер.Меѓу уредите кои повеќе нема да поддржуваат WhatsApp се Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini, Motorola Moto G (прва генерација), Razr HD, Moto E 2014, HTC One C, One X+, Desire 500, Desire 601, LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90, Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.Оние кои сè уште ги користат овие уреди на кој било начин треба да направат резервна копија на сите нивни податоци на WhatsApp на понов уред. Во спротивно, целата медиумска содржина и историја на разговори на WhatsApp ќе бидат изгубени на 1 јануари 2025 година.Мета најави нешто слично за моделите на iPhone пред неколку дена, па ќе ја прекине поддршката за уредите што работат со iOS постари од верзијата 15.1, но тоа нема да се случи пред мај 2025 година

