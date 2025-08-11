Автомобил удрил 13-годишно дете на тротинет

13-годишно момче од Кичево завршило во болница со тешки повреди откако било удрено од автомобил на улица во градот, соопшти МВР.

„На 10.08.2025 во 21:30 часот во ОВР Кичево е пријавено дека на ул.„Љубица Богеска“ во Кичево се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „фолксваген туран“ со кичевски регистарски ознаки, управувано од А.З.(49) од Кичево и електричен тротинет управуван од 13-годишен малолетник од Кичево. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетникот, констатирани во Медицинскиот центар Кичево. По наредба на јавен обвинител, извршен е увид од екипа на ОВР Кичево“, пишува во полицискиот билтен.