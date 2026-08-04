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Турскиот министер за транспорт и инфраструктура, Абдулкадир Уралоглу, објави дека аеродромот во Истанбул во сабота, 1 август, услужил 289.260 патници, што е најголем дневен патнички сообраќај досега во Турција и Европа.

Како што истакна, стратешкото значење на овој аеродром во меѓународната авијација продолжува континуирано да расте. Тој потсети дека аеродромот во Истанбул е меѓу водечките аеродроми во светот благодарение на своите капацитети, силната инфраструктура и високиот квалитет на услугата.

„Новиот рекорд докажува дека нашиот аеродром е глобален центар за транзитни патници“, рече Уралоглу.

Според Генералниот директорат на државната администрација за аеродроми (DHMI), аеродромот во Истанбул опслужил вкупно 39,92 милиони патници во периодот од јануари до јуни оваа година, што е повеќе од 39,25 милиони патници во истиот период минатата година.

Зголемувањето на бројот на патници е првенствено поттикнато од меѓународниот сообраќај, каде што бројот на патници на аеродромот во Истанбул во првата половина од оваа година се зголеми за два проценти и достигна 31,7 милиони, додека домашниот патнички сообраќај остана речиси непроменет на 8,24 милиони патници, пишува весникот „Хуриет“.

The post Аеродромот во Истанбул го сруши европскиот рекорд: Имаше повеќе од 289.000 патници за еден ден appeared first on Во Центар.

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