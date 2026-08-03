„Ако разводот не носи финансиски придобивки, 95% од браковите би преживеале?“ Што велат економистите, психолозите и статистиките

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Тврдењето дека 95 проценти помалку луѓе би се развеле доколку разводот не донесе финансиски придобивки звучи привлечно, но не е поткрепено со сериозни научни докази . Ниту една голема меѓународна студија не утврдила таков процент. Она што е докажано е дека финансиските стимулации и правилата за поделба на имотот влијаат врз одлуката за развод , но тие се само еден од многуте фактори.

Затоа со децении се води дебата меѓу економистите, социолозите и семејните терапевти: колку од разводите се резултат на емоции, а колку на економија?

pic.twitter.com/FjplGEK2uj— Just Posting Ls (@MomsPostingLs) August 2, 2026

Во последните педесет години, речиси сите европски земји ги поедноставија процедурите за развод. Воведени се разводи без вина, полесна поделба на имотот и појасни правила за алиментација. Студијата на економистите Либертад Гонзалез и Тарја Витанен , која опфати 18 европски земји од 1950 до 2003 година, покажа дека реформите што го олеснија разводот беа придружени со зголемување на бројот на разводи, дури и кога се земаат предвид промените во општествените норми и демографијата.

Сепак, истражувачите нагласуваат дека ова не значи дека луѓето се разведуваат за пари . Полесната законска рамка им овозможи на луѓето да се разведат од бракови кои веќе биле раскинати, но од кои претходно не можеле лесно да се извлечат.

Економистите Ракел Фернандез и Џојс Ченг Вонг од Националното биро за економски истражувања (NBER) отидоа чекор понатаму и анализираа како различните системи за развод влијаат врз однесувањето на луѓето. Нивниот заклучок е дека правилата за поделба на имотот и финансиските последици од разводот го менуваат начинот на кој луѓето штедат, работат и планираат за иднината. Со други зборови, за време на бракот, луѓето размислуваат и за тоа што би се случило ако еден ден се случи развод.

Други европски студии, исто така, не ја потврдуваат едноставната теза дека финансиските бенефиции сами по себе ги поттикнуваат разводите. Напротив, се покажува дека земјите со поразвиени системи за социјална заштита често имаат повеќе бракови, но и повеќе разводи , што укажува дека посигурната економска положба им овозможува на луѓето послободно да донесуваат животни одлуки.

Психолозите и семејните терапевти генерално се согласуваат дека финансиите ретко се коренската причина за развод. Џон Готман , еден од најцитираните истражувачи на брачните односи во светот, со години истакнува дека бракот најчесто пропаѓа поради хронична лоша комуникација, непочитување, емоционално дистанцирање и нерешени конфликти, додека финансиските проблеми се најчесто причина што го забрзува процесот, а не негова причина.

Слично верува и американската психолог Сју Џонсон , креаторка на терапијата фокусирана на емоции, која истакнува дека луѓето многу почесто ги напуштаат врските поради чувство на осаменост и емоционална несигурност отколку поради самата распределба на парите.

Од друга страна, адвокатите за семејно право предупредуваат дека финансискиот аспект на разводот не треба да се занемарува. Во земји како Велика Британија, Германија или Франција, споровите за поделба на имотот честопати траат со години и претставуваат најголем дел од судските постапки.

Сепак, интересно е што истражувањата покажуваат спротивен ефект. Голем број парови го одложуваат разводот токму поради пари . Анкета на „Лигал енд Џенерал“ во Велика Британија покажа дека речиси една петтина од разведените лица признале дека го одложуваат разводот поради финансиски проблеми, високите трошоци за живот или стравот од тоа што не можат да финансираат две одделни домаќинства.

Друг важен факт покажува колку финансиски болен може да биде разводот. Истражувањата во Велика Британија покажуваат дека просечниот приход на домаќинствата кај жените во првата година по разводот паѓа речиси двојно повеќе од оној на мажите, оставајќи многумина во сериозни финансиски тешкотии.

На Балканот, ситуацијата е специфична. Србија, Босна и Херцеговина и Северна Македонија имаат значително помалку разводи од северот на Европа. Експертите го објаснуваат овој феномен со комбинација од традиционални семејни вредности, религија и економија. Голем број брачни парови поседуваат заеднички имот, често живеат со своите родители или зависат од заеднички приход, па затоа разводот претставува сериозен финансиски удар за двете страни.

Во земји како Шведска, Данска или Финска, каде што државата обезбедува посилна социјална заштита и каде што жените имаат поголема економска независност, разводите се почести, но експертите предупредуваат дека тоа не значи дека браковите се со понизок квалитет. Напротив, ќе им биде полесно на луѓето да ги напуштат врските во кои повеќе не гледаат иднина.

Затоа, прашањето дали би имало многу помалку разводи без финансиски бенефиции нема едноставен одговор. Науката покажува дека економијата е важен дел од равенката , но во никој случај не е единствената причина зошто браковите пропаѓаат. Луѓето се разведуваат поради комбинација од емоционални, психолошки, социјални и економски околности.

Затоа тврдењето дека бројот на разводи би се намалил за 95 проценти доколку финансиските бенефиции исчезнат е повеќе провокативна хипотеза отколку факт. Она што истражувањето навистина го потврдува е дека законите, поделбата на имотот и финансиската сигурност можат да го променат однесувањето на луѓето , но тие сами по себе не можат да објаснат зошто еден брак преживува, а друг завршува со развод.

The post „Ако разводот не носи финансиски придобивки, 95% од браковите би преживеале?“ Што велат економистите, психолозите и статистиките appeared first on Во Центар.

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