Албанија на чекор до ЕУ: Во септември и октомври ќе ги отвори двете последни поглавја

На 16 септември, Албанија ќе ја одржи следната меѓувладина конференција со Европската унија за отворање на групата поглавја „Зелена агенда”.

-На 2 септември, Албанија ја поднесе својата преговарачка позиција за следното групно поглавје, додека сега е официјално потврдено дека следната меѓувладина конференција за отворање на групното поглавје на „Зелената агенда“ ќе се одржи на 16-ти овој месец, објавија медиумите.

Додаваат дека отворањето на поглавјата ќе заврши на 2 октомври со меѓувладината конференција каде што ќе биде отворена и последната група поглавја, онаа „Земјоделство и кохезија“.

-Оваа есен се исполнува важна обврска за нашата земја, а тоа е отворањето на групните поглавја, додека најголемиот предизвик е нивното затворање, кое поминува низ долг процес на консултации и приближување на законодавството, оценуваат медиумите.

Албанија досега отвори 4 од 6 групи поглавја, таканаречените Основи, кои се најважни и последни што се затвораат, непосредно пред членството, надворешни односи, внатрешен пазар, Конкурентност и сеопфатен раст.

Амбицијата на владата е Албанија да стане полноправна членка до 2030 година, но комесарката за проширување Марта Кос е оптимистка во врска со членството на земјата до 2029 година.

Извор: МИА