Александар Вучиќ се сретна со Џеки Чен: „Голема чест е што ќе го претставува ЕКСПО во Србија“

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, на социјалните мрежи објави фотографии на кои позира со Џеки Чен, кој е амбасадор на настанот ЕКСПО 2027 во Белград.„Белград одамна стана нов дом за многу светски ѕвезди, а овој пат имаме посебно задоволство да бидеме домаќини на познатиот Џеки Чен, човек чија филмска уметност продолжува да ги инспирира сите генерации. Голема чест е што оваа глобална филмска ѕвезда и еден од најголемите светски културни амбасадори ќе го претставува ЕКСПО во Србија со својата харизма и енергија“, рече тој.Тој исто така изјави дека е убеден дека Џеки Чен, како промотор на ЕКСПО 2027, ќе обезбеди силна поддршка во презентирањето на настанот што ќе ја стави нивната земја во центарот на глобалното внимание и ќе го доближи духот на играта што ЕКСПО го промовира во Србија до светот.Гласањето за домаќин на ЕКСПО се одржа во јуни 2023 година во Париз. Србија и Шпанија се сретнаа во финалето. Делегациите отидоа на конечно гласање и со 81 глас „за“ ја избраа Србија за домаќин на оваа манифестација.Од друга страна, Шпанија доби 70 гласови. Покрај Србија и Шпанија, во тесниот круг се најдоа и Соединетите Американски Држави и Тајланд.Министерството за надворешни работи гласаше за Србија преку амбасадорот на БиХ во Париз. Во Босна и Херцеговина немаше единствен став по ова прашање, со оглед на тоа што членовите на Претседателството на Босна и Херцеговина имаа различни ставови за тоа кого да поддржат.На консултациите, претседателката на Претседателството, Жељка Цвијановиќ, истакна дека го поддржува гласањето за Србија, додека Денис Беќировиќ рече дека ја поддржува Америка.

