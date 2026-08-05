Алек Болдвин на шега ѝ предложи уште едно дете на сопругата Хиларија, нејзината реакција стана хит

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Холивудскиот актер Алек Болдвин (68) повторно ги насмеа своите следбеници на социјалните мрежи откако ѝ предложи брак на сопругата Хиларија (42) во хумористично видео за тоа како ќе има уште едно дете. Нејзината реакција брзо стана хит меѓу фановите.

Имено, во заедничка објава на Инстаграм, тие се пошегуваа за проширувањето на нивното веќе големо семејство. Во видеото, Хиларија Болдвин (42), која седи до својот сопруг покрај базенот, со усните вели: „Би направила сè за тебе“.

Потоа Алек ѝ одговара со насмевка: „Роди ми уште едно дете.“

Видеото, кое е придружено со песната „Hopelessly Devoted To You“ од Оливија Њутн-Џон, го прикажува изразот на лицето на Хилари како од заљубен во згрозен за неколку секунди, пред да ја турне камерата и да избега.

Таа напиша покрај објавата: „Кога реченицата „Би направила сè за тебе“ се судира со реалноста и нејзините услови“.

Следбениците не пропуштија ниту можност да се пошегуваат, па еден од нив рече: „Бегај, Хиларија, бегај!“

Алек и Хиларија се во брак од 2012 година и имаат седум деца заедно. Покрај тоа, актерот има и ќерка, Ајрленд Болдвин, која сега има 30 години, од претходниот брак со Ким Бесинџер.

Нивните седум деца се состојат од ќерките Кармен Габриела, Марија Лусија Викторија и Иларија Каталина Ирена и синовите Рафаел Томас, Леонардо Анхел Чарлс, Ромео Алехандро Дејвид и Едуардо „Еду“ Пао Лукас.

Во интервју за списанието „People“ во февруари 2025 година, двојката призна дека разговарале за можноста да имаат уште едно дете, но сметале дека тоа веројатно нема да се случи.

„Всушност, не сакам уште едно дете“, рече Алек на шега, додавајќи дека желбата повремено се враќа кога нивното најмало дете ќе наполни две години.

„Потоа ја погледнав Хилари и си реков: „Време е за уште едно дете ““

Сепак, Хиларија призна дека повеќе нема сила за уште една бременост.

„Децата се преслатки, но моето тело е навистина уморно“, рече таа искрено.

Зборувајќи за животот со големо семејство, Алек се пошегува дека еднаш си замислил како вечера на јахта со Стивен Спилберг, додека Хиларија го прекина велејќи: „Наместо тоа, менуваме пелени“.

„Ова е мојот живот и не би го менувал за ништо“, заклучил актерот.

Нивното реално шоу на TLC, „Болдвинови“, го следи секојдневниот живот на семејството Болдвин, кое одгледува седум деца под 12 години, заедно со шест домашни миленици.

Во јуни оваа година, Алек зборуваше и за тоа што им посакува на своите деца во иднина.

„Порано велев дека само сакам еден ден да ми ја туркаат инвалидската количка. Затоа постојано им велам да вежбаат и да бидат силни бидејќи наскоро ќе мора да го туркаат својот стар татко“, изјави тој со насмевка за E! News.

Тој додаде дека негова најголема желба е неговите деца да растат со надеж.

„Сакам моите деца да имаат надеж бидејќи ми се чини дека светот денес е побезнадежен од кога било. Децата разбираат многу повеќе отколку што мислиме и треба да им покажеме дека вреди да се бориме, да имаме надеж и да преземеме одговорност за да не го оставиме општеството на оние кои ќе ја злоупотребат моќта“, рече Болдвин.

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