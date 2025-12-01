Америка и Велика Британија постигнаа голем договор за царините

Велика Британија и САД постигнаа договор за задржување на британските фармацевтски производи во САД со нула царини. За возврат, националниот здравствен систем (НХС) ќе плати повисока цена за лековите, прво такво зголемување за повеќе од 20 години, во обид да се осигури дека американските увозни давачки за британски лекови ќе останат нула во следните три години, објавува Би-би-си.

Договорот доаѓа откако американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе воведе царини до 100% за брендирани лекови, еден од најголемите извози на Велика Британија во САД. Иако фармацевтските производи не беа вклучени во бранот царини што ги објави Трамп претходно оваа година, повторените закани се базираа на загриженост за зависноста на Америка од лекови произведени во странство и желбата за зголемување на домашното производство.

Во 12-те месеци до септември, Велика Британија извезе лекови во вредност од 11,1 милијарди фунти во САД, што претставува 17,4% од вкупниот извоз на стоки во тој период, според бројките од Министерството за бизнис и трговија.

Според условите договорени во понеделник, Велика Британија ќе го зголеми ценовниот праг за 25% над кој новите третмани се сметаат за прескапи за НХС. Исто така, планира да ги зголеми вкупните трошоци на НХС за лекови, со цел да се зголеми од 0,3% од БДП на 0,6% од БДП во следните 10 години. Во исто време, износот што фармацевтските компании мора да го вратат на НХС за да спречат пречекорување на буџетот ќе биде ограничен на 15%, што е намалување од повеќе од 20% минатата година.

За возврат, извозот на британски лекови ќе биде заштитен од зголемување на царините во следните три години.

Министерот за бизнис и трговија, Питер Кајл, рече дека договорот „гарантира дека британскиот фармацевтски извоз – во вредност од најмалку 5 милијарди фунти годишно – ќе влезе во САД без царина, заштитувајќи ги работните места, охрабрувајќи ги инвестициите и отворајќи го патот Велика Британија да стане глобален центар за биолошки науки“.

Портпаролот на Белата куќа, Куш Десаи, го нарече договорот „историски чекор кон обезбедување дека другите развиени земји конечно ќе го платат својот фер дел“. Американскиот министер за здравство, Роберт Кенеди Џуниор, даде слична изјава, велејќи дека Американците „не треба да плаќаат највисоки цени на лекови во светот за лекови чие финансирање помогнале самите тие“.

Сепак, договорот би можел да предизвика значителен притисок врз здравствениот систем на Велика Британија. Сали Гејнсбери од тинк-тенкот „Нафилд Траст“ проценува дека договорот би можел да доведе до дополнителни 3 милијарди фунти трошоци за лекови, што таа го нарече „лоша вест“ со оглед на затегнатиот буџет.

„Дополнителните трошоци ќе мора целосно да бидат финансирани од Министерството за финансии“, рече таа, додавајќи дека парите би било подобро да се потрошат за зајакнување на услугите на матичните лекари или за справување со листите на чекање во болниците.

Притисокот од САД го интензивираше долгогодишниот спор во Велика Британија помеѓу владата и фармацевтската индустрија околу цените и одобрувањето на лековите. Ситуацијата ескалираше откако неколку големи фармацевтски инвестиции во Велика Британија беа откажани или ставени на чекање во последните 18 месеци, бидејќи компаниите го префрлија фокусот кон САД. На пример, британскиот гигант ГСК вети дека ќе инвестира 30 милијарди долари во САД, американската компанија Мерк – позната во Европа како МСД – се откажа од проширување од 1 милијарда фунти во Велика Британија, а АстраЗеника ја паузираше инвестицијата од 200 милиони фунти во Кембриџ.

Новиот договор беше пречекан со олеснување во деловните кругови. Вилијам Бејн, раководител на одделот за трговска политика во Британската стопанска комора, рече: „Овој договор е вистинска победа. Ќе го зголеми извозот, ќе ги охрабри инвестициите и ќе ја подобри конкурентноста на Велика Британија како база за производство и иновации за водечките лекови и третмани во светот.“