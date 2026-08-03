Аријана Гранде се повлекува од јавноста, ова е причината

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Аријана Гранде се откажа од планираното деби настапување на Вест Енд и ќе се повлече од јавноста по завршувањето на турнејата.

Одлуката доаѓа по сè почестите дискусии за нејзината тежина и изглед. Нејзиниот портпарол потврди во неделата дека пејачката планира да направи пауза поради „постојан јавен притисок“, објави „Пејџ Сикс“.

Одлуката за пензионирање по турнејата

„ Аријана ќе се повлече од јавниот живот откако ќе ја заврши турнејата „Eternal Sunshine “, изјави нејзиниот портпарол за списанието „People“. Тој додаде дека со нетрпение очекува да ја заврши турнејата „со стил, здрав и среќен“, по што планира да направи „заслужена пауза од работата што го изложуваше на постојани критики и внимание од јавноста“.

„Оваа турнеја беше прекрасно искуство за неа. Таа ги сака своите обожаватели и уживаше во секоја минута од настапот“, додаде претставникот.

Напуштено деби во Вест Енд

Исто така, беше потврдено дека пејачот ја напушта новата екипа на мјузиклот „Недела во паркот со Џорџ“ од Стивен Сондхајм . Тој требаше да настапи во лондонскиот Барбикан центар следното лето заедно со колегата од „Wicked“, Џонатан Бејли.

Новото видео предизвика дискусии за изгледот

Дискусиите за изгледот на пејачката дополнително се засилија откако во петокот беше објавен видеото за песната „Petal“. Во видеото, Гранде се појавува во облека инспирирана од филмот „Brilliant“, а обожавателите на социјалните мрежи набрзо почнаа да коментираат за нејзиниот изглед.

„Таа е екстремно слаба и тоа е загрижувачко“, пишуваше во еден коментар.

Друг корисник напиша: „Мислам дека луѓето имаат право да бидат загрижени за нејзиното здравје “, додека трет коментираше дека нејзините „коски буквално излегуваат“.

Извор близок до пејачката застана во нејзина одбрана и се осврна на шпекулациите за нејзиното здравје.

„Нејзините настапи се физички многу напорни и бараат врвна кондиција. Таа настапува на највисоко ниво секоја вечер, здрава е и успешна“, рече изворот.

Гранде за „опасните“ коментари

Во ноември 2025 година, Гранде ги предупреди обожавателите колку опасни можат да бидат коментарите за телото на некој друг. Потоа таа сподели дел од интервју од 2024 година на Инстаграм во кое зборуваше за негативните реакции на нејзиниот изглед.

„Тешко е да се заштитиш од таа бучава кога си млад и слушаш различни работи“, рекла таа во тоа време.

„Мислам дека е срамно без разлика колку го доживуваш. Дури и ако одиш на семеен ручек и твојата баба ти каже: „Боже мој, толку си ослабела! Што се случи?“ или: „Си се здебелила! Што се случи?““

„Мислам дека како општество станавме премногу опуштени кога станува збор за нешто што воопшто не треба да го правиме – коментирање на телата на другите луѓе и нагаѓање што се случува во нечиј приватен живот, со нечие здравје или начинот на кој некој се претставува“, заклучи пејачот тогаш.

The post Аријана Гранде се повлекува од јавноста, ова е причината appeared first on Во Центар.

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