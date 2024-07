Бали Бег не личи на себе! Жените лудуваа по овој актер, а денес сите се прашуваат што му се случило

0 SHARES Сподели Твитни

Бурак Оживит со години е тип број еден, па не е ни чудо што многу припаднички на понежниот пол тивко воздивнуваа по овој убавец. Сепак, неговите најнови фотографии покажуваат дека тој премногу се „опуштил“ и качил некој килограм вишок.Во последните години турските актери станаа исклучително популарни во Србија благодарение на сериите кои ги освоија срцата на локалните гледачи. Сепак, ниту еден турски уметник не предизвика толкаво внимание и страст кај нашите дами како Бурак Оживит (39).Овој препознатлив актер , познат по улогата на Бали-бег во серијата „Сулејман Величествениот“, не стекна обожаватели само поради актерскиот талент, туку и поради исклучителниот физички изглед, кој во тоа време беше во својот врв.Бурак Оживит во приватниот живот е во среќен брак со актерката Фахрије Евќен, а неодамна папараците ги снимија како уживаат во сончевиот ден на плажа. Сепак, она што може да растажи многу женски обожаватели е тоа што Бурак неодамна се здебели некој килограм повеќе и сега гордо го покажува својот „пивски стомак“ на плажите и базените. View this post on Instagram A post shared by Fahriye Evcen Özçivit fan page (@evcenist42)Дали ова е резултат на порелаксиран начин на живот, недостаток на мотивација за одржување на претходната физичка форма или едноставно промена на приоритетите, останува нејасно. Факт е дека на најновите фотографии изгледа опуштено и задоволно во друштво на сопругата.Сепак, неговите обожаватели не му простуваат. – Што се случи со Бали-бег? – прочитајте еден коментар. – Му треба теретана со „полна пареа“ – додаде друг. – Се прашувам дали господинот овде родил деца – беа само дел од коментарите. Бурак на почетокот на кариерата беше навистина препознатлив по својот „совршен“ физички изглед, а многумина кога стапи во врска со Фехрије коментираа дека не е ни до колена. Бурак и Фахрије, кои се запознаа во 2013 година за време на снимањето на серијата „Љубовен дневник“, се венчаа во 2017 година на романтична церемонија на која собраа бројни познати турски личности. Двојката има два сина, Каран и Карем.

Пронајдете не на следниве мрежи: