Бремена го фатила сопругот на дело со друга! Таа им пријде, а потоа настана хаос

Кога го фатила сопругот на дело, Кели била бремена во 9 месец. Драмата која се одвивала на плажата не оставила никого рамнодушен поради нејзината благословена состојба и фактот што била 15 години во брак со таков маж.Деветмесечна трудница жестоко го обвини својот сопруг откако го нашла како се релаксира со друга жена на плажа.Во вирално видео на TikTok , Кели Смит го сними драматичниот момент додека одеше кон нејзиниот сопруг, кој лежеше покрај неидентификувана жена и нивното куче.– Кој е ова? Јас сум неговата деветмесечна бремена сопруга, а која си ти ? – праша Кели, непозната жена додека нејзиниот сопруг стоеше до неа. -Неговото дете е тука, треба да се породам за две недели. Дали знаевте дека има бремена жена ? – додаде Кели. @kellysophiaava he took my dog with him too🤬😤 #cheater #cheaterfound #exposed #cheatinghusband #fbi #fyp #foryou #foryoupage #fyppppppppppppppppppppppp #investigation #nj #newjersey ♬ Work Iggy azalea – Emoji story🤷‍♀️🤷‍♀️ Сопругот целосно се повлекол бидејќи бил во очигледен шок, а потоа настанала уште поголема драма. – Ми кажуваше дека се разведува – одговорила тивко жената додека си ги собирала работите од песокот.– Не! Тој не се разведе! Што направи со него? – врескала Кели, а потоа продолжила да му вика на сопругот велејќи му дека е одвратен. @kellysophiaava Part 2.. the people on the beach yelled “take your garbage!!” because they left a bunch of trash #fyp #foryou #foryoupage #fyppppppppppppppppppppppp #cheater #cheating #cheatinghusband #fbi #caught #caughtintheact #nj #newjersey ♬ original sound – Kelly. Таа била изненадена и обземена од гнев, а додека љубовниците си заминувале, Кели се пошегувала дека се ѓубре. – Заедно сме 15 години – врескала по сопругот пред да го прекине снимањето. Имено, оваа случка се случила во април 2023 година, а после тоа таа веднаш ја раскинала врската со сопругот, но на хартија тие се уште се во брак. Според извештаите, нејзиниот сопруг не ги видел нивните ќерки од октомври 2023 година и не плаќа издршка. Корисниците на TikTok ја поддржаа во голем број, пофалувајќи ја за нејзината храброст.

