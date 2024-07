Брутална одбојкарка ја покажа својата сексипилност меѓу ајкулите: Кога ќе ја видите снимката, вилиците ќе ви паднат на подот (Фото/Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Социјалните мрежи „горат“!Кајла Симонс, одбојкарка и модел на платформата „Only fans“, повторно ги покажа своите атрибути на најдобар можен начин, „во друштво“ со ајкули.Имено, таа објави серија слики и видеа од нејзиното пливање со ајкули.Младата одбојкарка во еден момент имала проблем со нејзините слики, па надлежните од колеџот и предложиле да го избрише својот Инстаграм профил, што таа го одбила.Коментарите за нејзиниот изглед се најразновидни, но оставаме на вас да процените. View this post on Instagram A post shared by Kayla Simmons (@kaylasimmmons)

